Provincia di Terni, maltempo: circoli stradali al lavoro su tutta la rete viaria, i maggiori problemi attualmente nell’Orvietano con rami e alberature caduti sulle carreggiate
(UNWEB) TERNI – – Le squadre dei circoli stradali della Provincia di Terni sono al lavoro in varie zone del territorio provinciale per verificare le condizioni di sicurezza sui tratti viari legate all’ondata di maltempo tuttora in corso. Le maggiori attenzioni si stanno concentrando sulla zona dell’Orvietano dove forti raffiche di vento e abbondanti precipitazioni hanno determinato la caduta di rami e altre alberature, alcune delle quali sulle sedi stradali.
A causa delle condizioni venutesi a determinare non è escluso che si possa decidere anche la chiusura temporanea di alcuni tratti viari della rete di competenza per motivi di sicurezza e per permettere la rimozione dei materiali sulle carreggiate. Le strade attualmente maggiormente monitorate sono la Sp 46 Tordimonte (vedi video Sp 46 ebook.com/share/r/1AXpnrMKQL/ ) , la Sp 91 di Civitella del Lago e la Sp 111 dell’Abbadia. Sotto osservazione anche l'Amerino.
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