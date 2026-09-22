Busitalia: il funzionamento dei servizi in occasione dello sciopero del 22 settembre

Cronaca

Servizi autobus urbani ed extraurbani, navigazione lago Trasimeno, Minimetrò di Perugia, mobilità alternativa di Spoleto (percorsi meccanizzati dei parcheggi “Spoletosfera” e “Ponzianina-Rocca e Posterna”): sciopero di 24 ore con garanzia di effettuazione dei servizi nelle fasce orarie: 6:00 / 9:00 e 12:00 / 15:00. Le corse che partono dal capolinea prima dell’orario dello sciopero raggiungeranno comunque il capolinea di destinazione.

Nota della Redazione

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