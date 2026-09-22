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Cronaca

Busitalia: il funzionamento dei servizi in occasione dello sciopero del 22 settembre

Di Redazione Umbria Notizie Web 22 Settembre 2026 – 13:22 1 min di lettura

(UNWEB) Si comunica che l’Organizzazione Sindacale USB Lavoro Privato ha proclamato, uno sciopero del servizio di trasporto pubblico locale per martedì 22 settembre, della durata di 24 ore.

Busitalia, società di Trenitalia (Gruppo FS), comunica le modalità di effettuazione dello sciopero.

PROVINCIA DI PERUGIA

Servizi autobus urbani ed extraurbani, navigazione lago Trasimeno, Minimetrò di Perugia, mobilità alternativa di Spoleto (percorsi meccanizzati dei parcheggi “Spoletosfera” e “Ponzianina-Rocca e Posterna”): sciopero di 24 ore con garanzia di effettuazione dei servizi nelle fasce orarie: 6:00 / 9:00 e 12:00 / 15:00. Le corse che partono dal capolinea prima dell’orario dello sciopero raggiungeranno comunque il capolinea di destinazione.

Servizio biglietterie città di Perugia piazza Partigiani e stazione FS: il servizio sarà garantito con il normale orario.

Servizio biglietteria Spoleto Stazione FS: il servizio sarà garantito con il normale orario.

Servizio ascensori e scale mobili di Perugia: i servizi saranno garantiti per l’intera giornata con il normale orario.

URP Perugia: il servizio sarà garantito con il normale orario.

PROVINCIA DI TERNI

Servizi autobus urbani ed extraurbani, Funicolare di Orvieto: sciopero di 24 ore con garanzia di effettuazione dei servizi nelle fasce orarie: 6:30 / 9:30 e 12:30 / 15:30. Le corse che partono dal capolinea prima dell’orario dello sciopero raggiungeranno comunque il capolinea di destinazione.

Servizio biglietterie città di Terni Biglietteria Bus Terminal: il servizio sarà garantito con il normale orario.

URP Terni: il servizio sarà garantito con il normale orario.

Nota della Redazione

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