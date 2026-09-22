Torna Sport Village Gherlinda, a Corciano 32 federazioni e 50 associazioni sportive

Sport

Campi gara, Mini Olimpiade e concorso per le scuole per promuovere i valori dello sport

L'evento organizzato da centro di intrattenimento e Coni Umbria sabato 26 e domenica 27 settembre

(UNWEB) – Perugia, – Si rinnova l'appuntamento con Sport village Gherlinda, manifestazione dedicata alla promozione dello sport come veicolo di valori sani, inclusione e benessere, organizzata dal centro di intrattenimento Gherlinda di Corciano e dal Coni Umbria, in programma sabato 26 e domenica 27 settembre. I dettagli dell'edizione 2026, che ospiterà 32 federazioni e circa 50 associazioni sportive, sono stati illustrati a Perugia, martedì 22 settembre, durante un incontro a cui hanno partecipato Simone Mainiero ed Eugenio Miccio del centro Gherlinda, Carlo Moscatelli e Roberto Sparnaccini, rispettivamente presidente del Coni Umbria e delegato per la provincia di Perugia, Cristian Betti, consigliere regionale dell'Umbria, Francesco Cocilovo, assessore allo sport del Comune di Corciano, Lorenzo Bertinelli, coordinatore regionale educazione fisica e sport dell'Ufficio scolastico regionale dell'Umbria, Roberta Mecarelli, dirigente scolastica Direzione didattica di Corciano Villaggio Girasole, e Federica Monarchi in rappresentanza dell'associazione 'Gli amici di Cate' a cui quest'anno si rivolge l'attenzione e la solidarietà della manifestazione.

"Questo è per noi l'evento più importante – ha commentato Mainiero – perché coinvolge il territorio, le famiglie, i ragazzi, le realtà sportive ed è nato grazie a una collaborazione con il Coni che va avanti da tempo, una manifestazione ideata insieme ormai 11 anni fa e ne siamo molto orgogliosi". "Quest'anno registriamo numeri da record – ha commentato Sparnaccini – per un evento nato dalla volontà di avvicinare lo sport soprattutto a bambini e ragazzi e che dimostra la vitalità e la capacità di collaborazione del movimento sportivo umbro".

Per due giorni il Gherlinda si trasforma in un grande villaggio dello sport aperto a tutti, nel quale conoscere e sperimentare gratuitamente numerose discipline sportive, all'interno di campi pratica, guidati da tecnici qualificati di federazioni sportive nazionali ed enti di promozione sportiva. L'inaugurazione dell'evento sarà sabato 26 settembre alle 15. Tra i momenti più significativi della manifestazione, ci sarà la Mini olimpiade, un percorso ludico-sportivo che consentirà ai giovani partecipanti di cimentarsi in diverse attività: ogni prova completata darà diritto a un timbro sulla propria card e, al raggiungimento di 10, sarà consegnato un premio offerto dal centro intrattenimento Gherlinda. Nell'ambito dello Sport village, sarà presentato School village Gherlinda 2026, evento pensato per avvicinare il mondo della scuola e quello dello sport, che ospita anche il concorso grafico 'Lo sport unisce' rivolto agli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado di Corciano, San Mariano, Olmo e Ferro di Cavallo. Fino alla premiazione dei vincitori, che sarà nel mese di novembre, gli elaborati saranno valorizzati attraverso diversi canali, compresa l'esposizione nella galleria del Gherlinda. Alle scuole partecipanti verranno assegnati voucher per l'acquisto di materiale sportivo. "L'Usr – ha commentato Bertinelli – sostiene fortemente queste attività nel territorio. In questa occasione, avendo avviato una collaborazione con il Coni Umbria, abbiamo deciso di promuovere l'iniziativa all'interno delle scuole intorno al Gherlinda affinchè gli studenti e le famiglie possano accedere a questa iniziativa dal forte valore didattico". Durante le due giornate dello Sport Village, sabato 26 e domenica 27 settembre, Max Radio Energy seguirà la manifestazione con collegamenti in diretta, interviste e approfondimenti, compresi momenti dedicati a far conoscere l'associazione Amici di Cate, nata per sostenere la famiglia di Caterina, una ragazza di 15 anni affetta da Sma di tipo 1. Il consigliere regionale Betti, già sindaco di Corciano, ha ricordato come il Gherlinda sia "il primo centro di intrattenimento nato nella regione, da sempre attento a favorire un ambiente sostenibile per ragazzi e famiglie". "Questa manifestazione – ha aggiunto Betti – lega il mondo dello sport a quello della scuola in un territorio che ha al suo interno un'importante realtà associativa e sportiva". "Non possiamo che ringraziare Coni e Gherlinda – ha commentato l'assessore Cocilovo – per promuovere attivamente con questo evento la cultura dello sport. La presenza di varie federazioni, la condivisione da parte di società sportive del territorio, il coinvolgimento delle nostre scuole non può che alzare il livello di questa manifestazione e speriamo che tante famiglie e ragazzi partecipino numerosi per provare diverse discipline". "È una manifestazione bellissima – ha concluso il presidente Moscatelli – che vede protagonisti i giovani e coinvolge la scuola. Lo sport è importantissimo per i ragazzi e noi dobbiamo aiutarli a crescere secondo i suoi valori. Questo evento dà inoltre loro l'opportunità di conoscere tanti sport diversi e magari di indirizzare la propria scelta verso la disciplina verso cui si è più predisposti".