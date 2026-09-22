Il 26 e 27 settembre al Santa Giuliana la finale nazionale under 18 di atletica leggera

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(UNWEB) Perugia. Si è svolta questa mattina, martedì 22 settembre, nella sala Rossa di palazzo dei Priori la conferenza stampa di presentazione del campionato italiano di società under 18 – finale nazionale B, in programma presso lo stadio Santa Giuliana-Ilario Castagner il 26 e 27 settembre, e dell’apposizione di una targa in ricordo di Giorgio Molini.

Hanno partecipato all’incontro: l’assessore allo sport Pierluigi Vossi; Carlo Moscatelli, presidente Coni Umbria; Fabio Pantalla presidente Fidal Umbria; Alessandro Sorci presidente Atletica Perugia Team società organizzatrice, Mario Molini, figlio del prof. Giorgio.

“Sono emozionato – ha spiegato ad inizio intervento l’assessore allo Sport Pierluigi Vossi – perché presentiamo un evento, la finale, che proietta Perugia nel panorama nazionale peraltro in uno sport nobile come è l’atletica leggera. Rivolgo un sentito ringraziamento, quindi, a tutte le persone qui presenti che lavorano da mesi, con passione ed impegno, per rendere possibile la manifestazione curandone ogni minimo dettaglio. E’ proprio questa passione che ha convinto la Fidal nazionale ad assegnare l’evento a Perugia in un impianto storico, iconico ed identitario come il Santa Giuliana”.

Vossi ha evidenziato che questa manifestazione porterà a Perugia tantissimi atleti e famiglie per una due giorni che consentirà loro, oltre alle gare, anche di conoscere la città e la sua cultura.

L’assessore ha poi riferito che, in aggiunta al campionato, domenica mattina si terrà anche un momento di grande emozione, un’occasione importante per Perugia e per il mondo dello sport per rendere omaggio ad un grande uomo come Giorgio Molini che tanto ha dato alla città nel corso della sua vita. Grazie all’aiuto delle società sportive e delle istituzioni sportive, con l’apposizione della targa (domenica alle 11) in onore di Molini parte l’iter che porterà nel 2027 all’organizzazione del primo memorial dedicato al professore. Non solo un docente di educazione fisica ed un preparatore atletico, ma soprattutto un cittadino esemplare che amava la sua città di cui divenne anche consigliere comunale. Un uomo buono che ha cresciuto tante generazioni di atleti sempre con il sorriso.

Campionato under 18

Lo stadio Santa Giuliana – Castagner ospita sabato 26 e domenica 27 settembre i Campionati di Società U18 Finale B con la partecipazione di 26 squadre maschili e femminili provenienti tutto il centro Italia: Umbra, Toscana, Marche, Abruzzo, Emilia Romagna

In particolare la Federazione Italiana di Atletica Leggera (Fidal) ha affidato l’organizzazione dell’evento alla società Atletica Perugia Team che parteciperà all’evento sia con la squadra maschile che con quella femminile. Per l’Umbria saranno presenti anche l’Arcs Cus Perugia femminile e la Libertas Orvieto maschile.

Alla manifestazione è prevista una significativa affluenza con oltre 2.000 presenze tra atleti, tecnici, dirigenti e familiari.

Sabato 26 le gare prenderanno il via alle 14.30, mentre domenica 26 alle ore 8 per concludersi intorno alle ore 13.

Il presidente di Atletica Perugia Alessandro Sorci ha sottolineato che l’assegnazione della finale nazionale è un riconoscimento della solidità della società perugina, ormai stabilmente presente nel contesto nazionale, un riconoscimento da condividere con tutti i collaboratori. Importante lo sforzo organizzativo per la realizzazione di un evento che porta l’attenzione del mondo dell’atletica sulla città di Perugia.

“Questo campionato – continua Sorci – è un regalo che facciamo all’Atletica a Perugia e a tutto il movimento regionale. L’obiettivo di Atletica Perugia, oltre ai risultati agonistici, è infatti quello di sviluppare un progetto sportivo innovativo in grado di suscitare ed attrarre l’interesse delle istituzioni e dei partner per creare “valore” da condividere e riversare sulle realtà che quotidianamente crescono i nostri ragazzi.

L’organizzazione di un campionato italiano è un investimento sull’Atletica a Perugia.

Siamo fermamente convinti che per essere attrattivi non bastano i risultati, che pur arrivano anche a livello nazionale e internazionale, ma sia essenziale costruire un progetto di educazione allo sport che vada oltre e che sin dall’inizio abbiano chiamato “oltre l’Atletica”.

Sono essenziali, oltre alle competenze dei tecnici e al talento degli atleti, quelle manageriali dei dirigenti che ruotano intorno all’ Atletica Perugia. Ne è un esempio l’upgrade di Atletica Perugia con l’aumento di capitale deliberato il 16 settembre con la nascita di Atletica Perugia Upgrade aperta a tutti coloro che hanno a cuore il progetto biancorosso ed intendono sostenere, anche economicamente, la società.”

Il presidente del Coni Umbria Carlo Moscatelli ha parlato di manifestazione straordinaria perché il turismo sportivo rappresenta per la città e la regione una grande occasione. Ben vengano dunque questi eventi che valorizzano il territorio. Moscatelli ha posto poi l’accento sull’importanza degli impianti di atletica che stanno rinascendo in tutta la Regione: Terni, Spoleto, Castiglione del Lago, Orvieto ... oltre che Perugia in modo da supportare l’attività dei tecnici che la Fidal Umbria ha formato negli ultimi anni. Un lavoro rafforzato dagli straordinari risultati ottenuti dalle squadre umbre recentemente a conferma di un movimento in forte crescita.

Il presidente della Fidal Umbria Fabio Pantalla ha sottolineato il crescente numero dei tesserati della Regione, tra le prime in Italia in proporzione al numero degli abitanti; una quantità che cresce di pari passo con la qualità dei risultati di assoluta eccellenza che rendono l’Umbria un riferimento nel panorama nazionale. In particolare il presidente ha posto l’accento sul record che questa finale nazionale farà registrare, con ben 4 squadre umbre ai nastri di partenza; circostanza mai avvenuta prima a conferma della crescita del movimento.

Pantalla ha riferito che la proposta di assegnare la finale nazionale a Perugia è stata subito accolta dalla Fidal nazionale avendo l’Umbria acquisito una grande credibilità nell’organizzazione dei grandi eventi di atletica.

Apposizione di una targa in ricordo di Giorgio Molini- Anteprima del I memorial

In occasione della conferenza stampa è stato annunciato che domenica 27 settembre alle ore 11 si terrà la cerimonia di apposizione preso lo stadio Santa Giuliana-Castagner di una targa in memoria del prof. Giorgio Molini.

Inoltre è stato illustrato l’avvio del percorso che porterà alla prima edizione del memorial dedicato al Prof. Giorgio Molini che andrà in scena nel 2027 e sarà organizzato dall’Atletica Perugia in collaborazione con il Comune di Perugia.

Il memorial avrà una sua anteprima proprio nel corso del campionato under 18, visto che domenica 26, alle 13 circa, una gara, ossia i 100 metri assoluti, sarà dedicata proprio allo storico professore e preparatore atletico che per tanti anni ha frequentato l’impianto di Santa Giuliana-Castagner.