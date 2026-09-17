Da Terni a Sarajevo: Terni Digital al fianco di Anastasia Pastorino per i Mondiali di Judo

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Sport, territorio e comunicazione digitale si incontrano nel sostegno all'atleta azzurra della Polisportiva Ternana, attesa dal 20 al 24 settembre sul tatami mondiale di Sarajevo

(UNWEB) Nel percorso che porterà Anastasia Pastorino, atleta azzurra della Polisportiva Ternana – settore Judo, ai Campionati Mondiali Master di Sarajevo, in programma dal 20 al 24 settembre, ci sarà anche Terni Digital, che ha scelto di sostenerne concretamente la partecipazione alla competizione internazionale.

Un incontro tra sport e digitale che va oltre il semplice contributo alla trasferta. Pastorino, ternana d'adozione, negli ultimi anni ha costruito gran parte del proprio percorso agonistico sui tatami internazionali e utilizza quotidianamente i social anche per raccontare e promuovere il Judo, condividendo allenamenti, tecnica, competizioni e momenti della preparazione.

È proprio questa capacità di utilizzare la comunicazione digitale come strumento di diffusione dello sport e delle esperienze positive del territorio ad aver creato uno dei principali punti di contatto con Terni Digital. La realtà ternana, impegnata nella diffusione della cultura digitale, nella formazione, nella comunicazione e nella creazione di reti e opportunità, ha scelto di accompagnare un progetto sportivo capace di unire competenza, territorio e comunicazione. Il sostegno ad Anastasia diventa così anche un modo per valorizzare, attraverso gli strumenti digitali, una storia nata nella comunità ternana e destinata ad arrivare su un palcoscenico mondiale.

Il Mondiale di Sarajevo rappresenta il principale obiettivo agonistico della stagione di Pastorino. L'ultima verifica internazionale è arrivata il 6 settembre alla Mizuno Brno Cup, in Repubblica Ceca, dove ha conquistato un ottimo bronzo nella categoria Junior/Senior -48 kg, confrontandosi con atlete di livello in un test scelto proprio in funzione dell'appuntamento iridato.

Il legame con il Judo, però, per Pastorino non è soltanto agonistico. Alla Polisportiva Ternana svolge anche il ruolo di tecnico, all'interno dello staff guidato dal Maestro Alessandro Cervelli insieme ad Alberto Massarelli, mettendo l'esperienza maturata nelle competizioni nazionali e internazionali anche al servizio dei più giovani.

La sezione Judo della Polisportiva Ternana unisce infatti formazione educativa e crescita agonistica: il Judo può essere praticato già dai 4 anni, accompagnando i bambini nello sviluppo motorio e nell'apprendimento di valori come rispetto, disciplina e autocontrollo. Con la crescita, lo stesso staff può poi guidare ragazzi e atleti verso percorsi tecnici e agonistici sempre più strutturati, fino alle competizioni di livello nazionale e internazionale.

La presenza nello stesso staff di tecnici impegnati nella formazione dei più piccoli e di un'atleta azzurra protagonista sui tatami internazionali crea così un collegamento diretto tra attività di base e Judo di alto livello.

Quando Pastorino salirà sul tatami di Sarajevo con i colori dell'Italia, porterà quindi con sé anche una parte del territorio ternano: la Polisportiva Ternana, il lavoro del suo staff e Terni Digital, che ha scelto di accompagnarla nel momento più importante della stagione.

Sport, formazione, comunicazione e territorio uniti in un unico percorso: da Terni al tatami mondiale di Sarajevo.