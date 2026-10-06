Ambiente e futuro: AFOR UMBRIA rilancia "Un albero per crescere insieme" : ad Assisi per la Giornata Nazionale degli Alberi

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Il 9 ottobre 2026 la seconda edizione del progetto strategico che unisce sostenibilità, nuove generazioni e valorizzazione delle eccellenze territoriali: consegnate 12 piante micorizzate a 24 Comuni umbri per celebrare i nati del 2025.

(UNWEB) Perugia. Coniugare la tutela dell'ambiente con il ricambio generazionale, trasformando l'educazione ecologica in un gesto concreto di radicamento e speranza per il futuro del territorio. In occasione della Giornata Nazionale degli Alberi, l'Agenzia Forestale Regionale (AFoR Umbria), in collaborazione con i Comuni del territorio e con il supporto tecnico-scientifico di UmbraFLOR, presenta la seconda edizione dell'iniziativa "Un albero per crescere insieme", in programma venerdì 9 ottobre 2026 ad Assisi.

Il cuore del progetto risiede in un'azione dal forte valore simbolico e patrimoniale: la consegna e la piantumazione di dodici alberi micorizzati con spore di tartufo destinati ai 24 Comuni umbri che hanno aderito con entusiasmo alla campagna. Ogni piantina rappresenta simbolicamente un mese dell'anno trascorso, creando un legame indissolubile tra la terra e ciascun bambino nato nel 2025. L'iniziativa celebra la vita che nasce e, al contempo, promuove una delle risorse enogastronomiche ed ambientali più preziose e identitarie del patrimonio umbro.

Educazione ambientale e sinergia sul territorio

La cornice dell'evento sarà la Scuola Primaria "Francesco Frondini" di Tordandrea d'Assisi. Qui, gli alunni dell'istituto affiancheranno gli operai forestali di AFoR nel mettere a dimora le piantine micorizzate all'interno del giardino scolastico, vivendo un'esperienza didattica immersiva e diretta. L'obiettivo dell'iniziativa è superare la dimensione puramente celebrativa della ricorrenza per trasformarla in un cantiere formativo permanente, dove il rispetto per l'ecosistema diventa responsabilità collettiva e quotidiana sin dalla prima infanzia.

L'evento vedrà la partecipazione dei principali vertici istituzionali regionali e locali, a testimonianza del valore strategico che la Regione Umbria attribuisce alla gestione sostenibile del patrimonio forestale e all'ingaggio attivo delle comunità.

Programma della giornata – Venerdì 9 ottobre 2026

Luogo: Scuola Primaria "Francesco Frondini" – Via S. Angelo, Tordandrea d'Assisi (PG). Ore 10:00 — Saluti istituzionali e presentazione del progetto: Bianca Maria Tagliaferri, Consigliera Regionale dell'Umbria; Valter Stoppini, Sindaco di Assisi; Ottavio Anastasi, Amministratore Unico di AFoR Umbria ; Paolo Fratini, Amministratore Unico di UmbraFLOR . Ore 10:30 — Cerimonia di consegna ufficiale delle pergamene celebrative dedicate ai nuovi nati e assegnazione degli alberi micorizzati ai Comuni aderenti. Ore 11:00 — Messa a dimora simbolica. Attività sul campo con la piantumazione degli alberi nel giardino della scuola ad opera degli studenti e del personale forestale AFoR.

«Con 'Un albero per crescere insieme' vogliamo lanciare un messaggio chiaro: custodire la natura significa investire sulle persone e sulle nuove generazioni», sottolinea Ottavio Anastasi e aggiunge : «Affidare ai più piccoli il compito di proteggere un albero che crescerà con loro è il modo più efficace per coltivare il senso di appartenenza alla nostra terra e costruire un futuro autenticamente sostenibile».