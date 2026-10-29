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Pendolari, Toscana e Umbria fanno fronte comune: più Intercity, nuove fermate AV e Media Etruria. Gli assessori regionali ai trasporti di Toscana e Umbria, Filippo Boni e Francesco De Rebotti: "Una piattaforma condivisa con proposte sostenibili e rapidame

Di Redazione Umbria Notizie Web 29 Ottobre 2026 – 18:27 2 min di lettura

(UNWEB) – Perugia, Far tornare i treni a servire in maniera adeguata i pendolari della linea Firenze – Roma; potenziare i servizi di lunga percorrenza Intercity; rafforzare la presenza nelle stazioni intermedie di Orvieto, Chiusi e Terontola; prevedere nuove fermate dei treni AV a Chiusi o Arezzo o Orvieto; individuare soluzioni che possano migliorare l'interscambio con i treni AV e che garantiscano ai pendolari ferroviari un adeguato servizio.

Queste le priorità sulle quali si sono concentrati gli assessori regionali ai trasporti di Toscana e Umbria, Filippo Boni e Francesco De Rebotti, che mercoledì 28 ottobre hanno colto l'occasione della presenza in Toscana dell'assessore umbro per fare il punto sugli obiettivi comuni alle due Regioni, da portare avanti in modo congiunto nel confronto con il Governo, il Ministero e i gestori del servizio ferroviario.

I due assessori hanno ricordato lo spirito che ha animato la sigla del patto di Chiusi, avvenuta alcuni mesi fa, e l'incontro che si è tenuto a Castiglion del Lago lo scorso 16 ottobre. Hanno sottolineato che l'obiettivo è stabilire azioni congiunte per ripristinare un dignitoso servizio per pendolari sulla linea Firenze-Roma, promuovendo a breve la sottoscrizione di una piattaforma di proposte puntuali e irrinunciabili su cui aprire un confronto e una condivisione con i comuni interessati.

"Con il Patto di Chiusi abbiamo avviato un percorso di collaborazione che vogliamo rendere più concreto", ha spiegato l'assessore toscano Boni. "Insieme all'Umbria stiamo lavorando per individuare soluzioni che tutelino il servizio ferroviario e rispondano alle esigenze di mobilità dei cittadini. È fondamentale che le scelte relative ai collegamenti ferroviari tengano conto delle necessità dei territori e delle ricadute sui pendolari, in un confronto che consenta di individuare azioni condivise e compatibili con le esigenze di entrambe le Regioni".

"La significativa novità che emerge a seguito dell'incontro con l'assessore Boni - ha evidenziato l'assessore umbro De Rebotti - è sicuramente la definizione di una piattaforma condivisa con la Regione Toscana che delinea proposte sostenibili, rapidamente realizzabili nell'interesse dei pendolari che quotidianamente utilizzano i treni, tra mille difficoltà, in particolare nel collegamento con Roma. Siamo fortemente intenzionati a impegnare il Governo e il Ministero dei Trasporti, ritenendo che essi non possano più sottrarsi ad un confronto sistematico relativo alle questioni rappresentate".

Nota della Redazione

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