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Gesenu a Ecomondo 2026: a Rimini dal 3 al 6 novembre con un programma ricco di eventi e uno stand completamente rinnovato

Dalla comunicazione ambientale alla gestione dei rifiuti passando per le questioni tecniche legate agli impianti di trattamento dei rifiuti: quattro giorni all'insegna dell'innovazione e della sostenibilità

Di Redazione Umbria Notizie Web 30 Ottobre 2026 – 09:55 2 min di lettura

(UNWEB) Perugia,   Il Gruppo Gesenu partecipa all'edizione di Ecomondo 2026, l'evento internazionale di riferimento per la green ecircular economy, in programma dal 3 al 6 novembre al Quartiere Fieristico di Rimini. Il Gruppo sarà presente al padiglione D1, stand 402-503, con uno spazio rinnovato e un programma di appuntamenti pensato per favorire il confronto tra imprese, istituzioni, tecnici e stakeholder sui temi della transizione ecologica.

Per Gesenu Ecomondo è un'occasione di incontro e approfondimento sui cambiamenti che interessano il settore dei servizi ambientali. La partecipazione di quest'anno metterà al centro le strategie per la crescita dei servizi e gli obiettivi di sostenibilità, l'evoluzione degli impianti del Gruppo e le questioni legate alla tariffa dei rifiuti, insieme al contributo delle società che ne fanno parte.

«Ecomondo – le parole del consigliere delegato di Gesenu Alessio Lutazi e del presidente di Gesenu Massimo Monni - rappresenta per l'azienda un appuntamento importante per condividere esperienze, competenze e prospettive di sviluppo in un settore strategico per la qualità della vita e la sostenibilità dei territori. La partecipazione di quest'anno è l'occasione per raccontare il lavoro del Gruppo, confrontarci con istituzioni e operatori e approfondire le sfide che ci attendono: dall'innovazione degli impianti all'evoluzione dei servizi, fino alla ricerca di modelli di gestione sempre più efficienti e circolari. Crediamo che il dialogo e la collaborazione siano fondamentali per trasformare gli obiettivi ambientali in risultati concreti per le comunità».

Nel corso dei quattro giorni, lo stand ospiterà momenti istituzionali, panel tematici e brevi incontri di approfondimento dedicati alle diverse realtà del Gruppo. Il programma prenderà il via martedì 3 novembre con l'inaugurazione dello stand e un confronto sul ruolo del servizio di gestione dei rifiuti come bene ambientale per i territori; nei giorni successivi, l'attenzione si sposterà sulle prospettive di sviluppo e sostenibilità, sull'innovazione e rigenerazione impiantistica e, venerdì 6 novembre, sulle prime simulazioni e sulle criticità del TICSER. Gli appuntamenti saranno raccontati giorno per giorno attraverso i canali del Gruppo.

La presenza a Ecomondo conferma l'impegno di Gesenu nel promuovere il dialogo tra competenze, territori e istituzioni e nel contribuire allo sviluppo di soluzioni per una gestione sempre più efficiente e circolare delle risorse.

Ecomondo 2026 si svolge dal 3 al 6 novembre al Quartiere Fieristico di Rimini. Informazioni sulla manifestazione sono disponibili su www.ecomondo.com; il programma degli appuntamenti del Gruppo sarà consultabile su https://sites.google.com/gesenu.it/ecomondo/programma?authuser=0

Nota della Redazione

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