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Mario Valentini ricorda Claudio Bazzarri, un amministratore appassionato e vero perugino

Di Redazione Umbria Notizie Web 29 Ottobre 2026 – 20:24 1 min di lettura

Mario Valentini, già sindaco di Perugia.

(ASI - UNWEB) Perugia -  “Claudio Bazzarri,grande personaggio,spigoloso ma di vera sensibilità e bontà. É stato un grande amministratore di Perugia e diretto collaboratore nel periodo del mio ruolo di sindaco.

Grazie a lui la nostra città conobbe una bellissima stagione di “sensibilità ambientale”:voleva mettere piante e fiori dappertutto e sognava tenerlo a freno.
Conquistò anche la cupola trasparente che copriva la fontana maggiore al momento del restauro; la voleva e la ottenne per posizionarla all’interno del “bosco didattico” da lui creato nella sua sua Ponte Felcino. Non si poteva che volergli bene anche quando protestavama sempre con schiettezza e trasparenza. Un grande e vero perugino. “ Così, in una nota, Mario Valentini, già sindaco di Perugia.

Nota della Redazione

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