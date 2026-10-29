Fotografia: inaugurata a Perugia la mostra "Steve McCurry Workshop Spirituality". Trenta scatti inediti per raccontare l'anima dell'Umbria

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(UNWEB) - Perugia, - Trenta fotografie inedite per raccontare l'Umbria attraverso la quiete dei paesaggi, i volti e i gesti della quotidianità. È stata inaugurata oggi all'Accademia di Belle Arti Pietro Vannucci di Perugia, alla presenza dell'autore, la mostra Steve McCurry Workshop Spirituality, introdotta dagli interventi dell'assessora regionale al Turismo, Simona Meloni, del presidente e della direttrice dell'Accademia, Mario Rampini e Tiziana D'Acchille.



L'esposizione, che aprirà le porte al pubblico da domani, 30 ottobre, fino al 10 gennaio 2027, nasce da un percorso di ricerca visiva ideato e condotto dal celebre fotografo americano insieme a sette professionisti e due studenti dell'Accademia.

L'assessora regionale al Turismo, Simona Meloni, ha spiegato che con la mostra la Regione ha voluto rendere omaggio a Paola Gonnellini, dirigente regionale recentemente scomparsa che per prima ha avuto l'intuizione di portare McCurry in Umbria. Ha poi spiegato che "la mostra si inserisce pienamente nella visione di racconto dell'Umbria, in un anno molto speciale come quello dell'ottocentesimo anniversario della morte di San Francesco. È un grande onore ospitare nuovamente McCurry nella nostra terra dopo più di dieci anni – ha aggiunto Simona Meloni - questa volta in una nuova e affascinante versione che esplora il legame con le aree interne e i nostri borghi. È un percorso che valorizza il passo lento, i luoghi del silenzio, della spiritualità e del misticismo, raccontando un'Umbria in cui la dimensione spirituale vive non soltanto all'interno di abbazie, monasteri e chiese, ma traspare anche dai nostri paesaggi, dai borghi e da quegli scrigni magici che sono ancora tutti da scoprire". Il progetto, con la direzione creativa dello stesso McCurry e a cura di Paul Henry Robb, esplora una dimensione di spiritualità che supera l'accezione strettamente religiosa per manifestarsi nel legame intimo tra le persone e la propria terra. L'indagine fotografica ha attraversato cinque ambiti territoriali - Valnerina, Orvietano, Nord Est dell'Umbria, Trasimeno e Media Valle del Tevere - accendendo i riflettori su luoghi lontani dai grandi circuiti turistici e sul patrimonio culturale e umano delle aree interne.

"Vorrei ringraziare la Regione Umbria per aver promosso questa splendida iniziativa – ha detto in apertura del suo intervento Steve McCurry - Questo posto è talmente ricco e concentrato di cultura, storia e tradizione da essere un luogo che si continua a scoprire ed esplorare per tanti anni senza mai arrivare veramente in fondo. Ho avuto la grande opportunità di fare questo workshop con studenti meravigliosi – ha aggiunto l'artista - visitando luoghi nascosti e incontrando persone straordinarie che conducono vite quiete e solitarie, ma che offrono tantissimo alla comunità. Spero davvero che potremo trovare un'altra e diversa occasione per celebrare questa terra e le persone che la rendono così vibrante, vitale e speciale".

Durante il workshop sul campo, il metodo di McCurry ha privilegiato l'osservazione lenta e la relazione diretta con i soggetti, invitando i partecipanti ad aspettare e riconoscere le storie nascoste nei momenti apparentemente più ordinari.

L'allestimento si articola su due livelli dell'Accademia. La pinacoteca accoglie le trenta nuove fotografie firmate da McCurry, affiancate da una selezione di immagini tratte dai suoi precedenti soggiorni umbri, scelte personalmente dall'autore. Al piano terra trovano invece spazio le nove ricerche autonome sviluppate dai partecipanti al workshop, ciascuna caratterizzata da un proprio e peculiare linguaggio visivo.

La mostra Steve McCurry Workshop Spirituality è aperta al pubblico dal 30 ottobre 2026 al 10 gennaio 2027 presso l'Accademia di Belle Arti di Perugia. L'ingresso è gratuito. Giorni e orari di visita: dal giovedì alla domenica, dalle 10.30 alle 13.30 e dalle 15.30 alle 19.30. Sono previste aperture straordinarie durante le festività natalizie.