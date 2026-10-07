Piegaro – Mastri vetrai protagonisti nei prossimi due week end

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Torna l'evento "L'opera dei vetrai" nell'ambito della Sagra della castagna

VENERDÌ 9 OTTOBRE ore 21 Lavorazione del vetro dal vivo ________ SABATO 10 OTTOBRE ore 10-13 / 15-19 Lavorazione del vetro dal vivo Laboratori per bambini e adulti ore 16.30 Inaugurazione mostra di pittura STAR GATE di Cecilia Piersigilli a cura di Spazio 121 Arte ore 18 SAFARI SHOW "ZITTO QUANDO PARLI" Family show con Nicola Pesaresi e Isotta ore 21 Lavorazione del vetro dal vivo ________ DOMENICA 11 OTTOBRE ore 10-13 / 15-19 Lavorazione del vetro dal vivo Laboratori per bambini e adulti Dimostrazione dell'impagliatura del fiasco ore 10.30 CREA IL TUO NUMERO CIVICO Laboratorio di vetrofusione per adulti ________ SABATO 17 OTTOBRE ore 10-13 / 15-19 Lavorazione del vetro dal vivo Laboratori per bambini e adulti ore 16 CREA IL TUO NUMERO CIVICO Laboratorio di vetrofusione per adulti ore 17 Presentazione del libro La costruzione di un paradigma aristocratico. I Misciattelli: una famiglia nobile dello Stato Pontificio di Luca Montecchi Editore Pacini (Pisa) ore 21 Lavorazione del vetro dal vivo ________ DOMENICA 18 OTTOBRE ore 10 -13 / 15-19 Lavorazione del vetro dal vivo Laboratori per bambini e adulti Dimostrazione dell'impagliatura del fiasco

Nota della Redazione

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