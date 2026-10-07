Piegaro – Mastri vetrai protagonisti nei prossimi due week end
Torna l'evento "L'opera dei vetrai" nell'ambito della Sagra della castagna
(UNWEB) – Piegaro, – Torna puntuale a Piegaro, come ogni anno nel mese di ottobre, l'appuntamento con "L'opera dei vetrai", un'estemporanea di artigianato vetrario ad opera di maestri vetrai italiani e stranieri.
La manifestazione, parte integrante del programma della locale Sagra della Castagna, si svolge prevalentemente negli spazi del Museo del Vetro che per l'occasione in questi giorni di festa si anima di attività: lavorazione del vetro dal vivo, laboratori, mostre e conferenze, oltre all'immancabile mostra mercato di oggetti in vetro.
Quest'anno l'evento si svilupperà su due weekend (9-10-11 ottobre e 17-18 ottobre). In questi week end il Museo rimarrà aperto tutte le sere dal 9 al 18 ottobre ad eccezione del lunedì.
IL PROGRAMMA
VENERDÌ 9 OTTOBRE
ore 21
Lavorazione del vetro dal vivo
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SABATO 10 OTTOBRE
ore 10-13 / 15-19
Lavorazione del vetro dal vivo
Laboratori per bambini e adulti
ore 16.30
Inaugurazione mostra di pittura
STAR GATE
di Cecilia Piersigilli
a cura di Spazio 121 Arte
ore 18
SAFARI SHOW "ZITTO QUANDO PARLI"
Family show con Nicola Pesaresi e Isotta
ore 21
Lavorazione del vetro dal vivo
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DOMENICA 11 OTTOBRE
ore 10-13 / 15-19
Lavorazione del vetro dal vivo
Laboratori per bambini e adulti
Dimostrazione dell'impagliatura del fiasco
ore 10.30
CREA IL TUO NUMERO CIVICO
Laboratorio di vetrofusione per adulti
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SABATO 17 OTTOBRE
ore 10-13 / 15-19
Lavorazione del vetro dal vivo
Laboratori per bambini e adulti
ore 16
CREA IL TUO NUMERO CIVICO
Laboratorio di vetrofusione per adulti
ore 17
Presentazione del libro
La costruzione di un paradigma aristocratico.
I Misciattelli: una famiglia nobile dello Stato Pontificio
di Luca Montecchi
Editore Pacini (Pisa)
ore 21
Lavorazione del vetro dal vivo
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DOMENICA 18 OTTOBRE
ore 10 -13 / 15-19
Lavorazione del vetro dal vivo
Laboratori per bambini e adulti
Dimostrazione dell'impagliatura del fiasco
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