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L'Accademia del Talento di Città di Castello nella quarta puntata di "Panorama Csen"

Di Redazione Umbria Notizie Web 6 Ottobre 2026 – 18:26 1 min di lettura

(UNWEB) Sarà l'Accademia del Talento di Città di Castello la protagonista della quarta puntata della trasmissione "Panorama Csen", che andrà in onda giovedì sera alle ore 21:00, con repliche venerdì alle ore 16:15, sabato alle ore 24:00 e lunedì alle ore 16:15 sull'emittente televisiva Retesole.

Il programma è visibile sul canale 11 del digitale terrestre per la Regione Umbria e sul canale 110 per Roma e provincia.

Ospiti della puntata:
Leonardo Coltellini – Titolare e socio dell'Accademia del Talento

Fabrizio Paffarini – Presidente dello Csen Comitato Regionale Umbria

Rita Ciani – Psicologa, psicoterapeuta e responsabile dei corsi dell'Accademia del Talento

Stefano Safina – Massofisioterapista, massaggiatore sportivo, educatore, istruttore di nuoto nonché responsabile dei corsi di massaggio dell'Accademia del Talento

Valentina Lucci – Responsabile dei corsi di estetica e di olistica dell'Accademia del Talento

Camilla Orbi – Referente interna dell'Accademia del Talento

Nota della Redazione

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