L'Accademia del Talento di Città di Castello nella quarta puntata di "Panorama Csen"
(UNWEB) Sarà l'Accademia del Talento di Città di Castello la protagonista della quarta puntata della trasmissione "Panorama Csen", che andrà in onda giovedì sera alle ore 21:00, con repliche venerdì alle ore 16:15, sabato alle ore 24:00 e lunedì alle ore 16:15 sull'emittente televisiva Retesole.
Il programma è visibile sul canale 11 del digitale terrestre per la Regione Umbria e sul canale 110 per Roma e provincia.
Ospiti della puntata:
Leonardo Coltellini – Titolare e socio dell'Accademia del Talento
Fabrizio Paffarini – Presidente dello Csen Comitato Regionale Umbria
Rita Ciani – Psicologa, psicoterapeuta e responsabile dei corsi dell'Accademia del Talento
Stefano Safina – Massofisioterapista, massaggiatore sportivo, educatore, istruttore di nuoto nonché responsabile dei corsi di massaggio dell'Accademia del Talento
Valentina Lucci – Responsabile dei corsi di estetica e di olistica dell'Accademia del Talento
Camilla Orbi – Referente interna dell'Accademia del Talento
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