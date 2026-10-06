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Politica

Ritorno di Papa Leone XIV ad Assisi, presidente Proietti: "Evento straordinario per l'Umbria, che rinnova il suo messaggio di pace"

Di Redazione Umbria Notizie Web 6 Ottobre 2026 – 20:00 1 min di lettura

(UNWEB) – Perugia,  La Regione Umbria accoglie con gioia l'annuncio del ritorno di Papa Leone XIV ad Assisi, il prossimo 27 ottobre, per la giornata conclusiva dell'incontro internazionale dedicato al quarantesimo anniversario dello "Spirito di Assisi". Una presenza che rinnova il legame del Pontefice con la terra di San Francesco e richiama i valori universali del dialogo e della fraternità.

"Si tratta – dichiara la presidente della Regione Stefania Proietti – della terza visita del Pontefice nel giro di un anno, il coronamento ideale delle celebrazioni francescane in questo straordinario Ottavo Centenario della morte di San Francesco. Si rinnova un legame profondo, suggellato anche dal caloroso saluto che il Santo Padre ha voluto rivolgere alla nostra comunità durante l'Angelus il 4 ottobre scorso".

"Saremo ancora ad Assisi con Papa Leone – prosegue la presidente Proietti – a invocare la pace, una pace disarmata e disarmante, di poter essere operatori e costruttori di pace. Per l'Umbria questo appuntamento rappresenta un invito a tradurre il messaggio francescano in un impegno quotidiano di promuovere l'incontro, custodire il creato e difendere la dignità delle persone, a partire dai più piccoli e fragili. L'Umbria tutta torna a rivolgere al mondo un messaggio di speranza: la pace si costruisce attraverso l'incontro, l'ascolto e il rispetto reciproco. Un impegno che oggi, di fronte ai conflitti e alle divisioni, assume un significato ancora più forte".

Nota della Redazione

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