Elena Veschi eletta Presidente della Sezione Chimica e Plastica di Confindustria Umbria

Economia

Franco Giubila eletto Vicepresidente e rinnovato il Consiglio Direttivo

(UNWEB) Elena Veschi, Amministratore unico e socia di Umbraplast, azienda di San Giustino specializzata nella produzione di imballaggi prodotti in polietilene e materiale biodegradabile compostabile, è stata eletta Presidente della Sezione Industria Chimica e della Plastica di Confindustria Umbria per il biennio 2026-2028. L’Assemblea, riunita nella sede dell’Associazione a Perugia, ha inoltre eletto Vicepresidente Franco Giubila, Plant Director di Beaulieu Fibres International Terni, e rinnovato il Consiglio Direttivo.

Veschi succede a Rodolfo Rosa, che ha guidato la Sezione nell’ultimo quadriennio.

“Il mio obiettivo è dare continuità all’ottimo lavoro svolto da Rodolfo Rosa e rafforzare le relazioni tra le imprese di un comparto importante per l’economia umbra, nel quale operano numerose multinazionali”, ha dichiarato la Presidente Elena Veschi. “Di fronte all’aumento dei costi delle materie prime e dell’energia – ha aggiunto – è fondamentale condividere le problematiche e affrontarle insieme. Intendo sviluppare la collaborazione con le associazioni delle regioni limitrofe, a partire da Marche, Lazio e Abruzzo, e con altre realtà regionali, valorizzando anche i rapporti con Confindustria nazionale. Vorrei inoltre promuovere incontri congiunti tra il nostro Consiglio Direttivo e quelli delle altre Sezioni di categoria, perché la chimica e la plastica sono strettamente legate a molti altri comparti, anche attraverso il packaging. Un’attenzione particolare sarà dedicata all’ampliamento della base associativa, coinvolgendo nuove imprese di piccole e medie dimensioni e valorizzandone il contributo alle attività della Sezione”.

Nel corso dell’Assemblea, il Presidente uscente Rosa ha ripercorso le principali attività del mandato, durante il quale la Sezione ha accompagnato le imprese associate in una fase di trasformazioni e criticità per il comparto. Il costo dell’energia e le sue ricadute sulla competitività delle aziende sono stati tra i temi centrali del confronto, insieme alla difficoltà di reperire personale e alla necessità di rafforzare il rapporto tra scuola e impresa.

Particolare attenzione è stata dedicata alla formazione e alla collaborazione con l’Università degli Studi di Perugia, con approfondimenti sul trasferimento tecnologico e sulle competenze richieste dalle aziende. Le attività hanno riguardato anche le opportunità di investimento per il territorio e, negli incontri più recenti, la digitalizzazione e l’intelligenza artificiale. Le visite nelle imprese hanno inoltre consentito di condividere esperienze e affrontare direttamente le esigenze del settore.

Nel corso dell’Assemblea è stato rinnovato anche il Consiglio Direttivo della Sezione per il biennio 2026-2028. Ne fanno parte, oltre a Presidente e Vicepresidente, Paolo Bazzica (Bazzica), Luca Bianconi (Polycart), Luca Bronzo (P.G.S. Project Global Service), Alessandro Campanile (SACI Industrie), Marco Centinari (Ceplast), Federico Cioci (Novamont), Raffaella Fiorucci (Lucy Plast), Antonio Fucile (Moplefan Italy), Daniele Onori (Linde Gas Italia), Flavio Parmegiani (Exolon Group), Fabio Riccini (Riccini) e Guido Strati (Lechler). Fabrizio Catalano, di Color Cat, è stato eletto rappresentante della Sezione per la Piccola Industria.