Handbike da record: che successo a Santa Maria degli Angeli

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Oltre 100 gli iscritti alla manifestazione organizzata dalla UC Petrignano, quale tappa della Coppa Italia società. Ricordati Gino Fragola e Pierino Partenza. Il Presidente Ranucci: “Un altro grande successo, nel nome di San Francesco”

(UNWEB) Assisi. L’UC Petrignano si conferma una delle società più organizzate a livello ciclistico del territorio umbro. Anche nel 2026 il sodalizio guidato da Orlando Ranucci è riuscito a regalare al territorio umbro una giornata all’insegna dello sport e dell’inclusione. Nello splendido scenario di Santa Maria degli Angeli, con vista su Assisi, si è svolto domenica 27 settembre il sesto ‘Memorial Gino Fragola’ e l’ottavo ‘Memorial Pierino Partenza’, dedicato al ciclismo per persone con disabilità. L’evento, valido per la Coppa Italia di società, ha visto partecipare diverse categorie (handbike, tandem, ciclismo e tricicli) e ha toccato la quota record di oltre 100 iscritti. Un vero e proprio successo, in una giornata baciata dal sole ed inserita in un contesto logistico unico, per bellezza, spiritualità e cultura.

“Siamo molto soddisfatti della riuscita dell’evento – ci tiene a precisare il Presidente dell’UC Petrignano Orlando Ranucci – e per questo ringrazio tutta la nostra squadra di collaboratori, che si sono adoperati al massimo e chiaramente le istituzioni, la Presidente della Regione Proietti, il Sindaco e tutta l’amministrazione comunale di Assisi. Un pensiero di gratitudine lo rivolgo anche ai nostri sponsor, con particolare riferimento alla famiglia Fragola, che nel ricordo di Gino continua a sostenere le nostre iniziative. E’ stato bello vedere tanti atleti prendere parte a questa manifestazione e soprattutto constatare che il numero cresce di anno in anno”.

Ranucci ha voluto celebrare anche San Francesco, con l’imminente ottavo centenario dalla morte, attraverso una maglia da ciclismo che tra gli altri è stata consegnata a Gianbattista Baronchelli, ex campione di ciclismo ed ospite della manifestazione.

“Porto l’Umbria nel cuore – ha dichiarato lo stesso Baronchelli – non solo perché qui ho vinto qualche giro, ma anche per la bellezza dei posti e della gente”.

Presente a Santa Maria degli Angeli anche il Presidente della FCI Umbria, Roberto Cocchieri.

“L’UC Petrignano si conferma una realtà consolidata nell’organizzazione di eventi così importanti e partecipati. Orlando Ranucci e i suoi collaboratori rappresentano un riferimento ed un orgoglio per il nostro movimento. Il ciclismo, come lo sport, è per tutti: viva l’inclusione”.

Emozionato Walter Giombini, vice Presidente dell’UC Petrignano e tra i promotori dell’attività ciclistica legata alle persone con disabilità.

“Quest’anno abbiamo battuto ogni record di iscrizione e per noi è una grandissima soddisfazione. Atleti da tutte le parti d’Italia, che quando vanno via ti stringono la mano soddisfatti e ti dicono sempre: ci vediamo il prossimo anno. Grazie a tutti i collaboratori e alle istituzioni: da soli non riusciremmo sicuramente a fare tutto questo”.

Nel corso della giornata è stata ricordata la figura di Gino Fragola, noto imprenditore del territorio molto legato al ciclismo e all’UC Petrignano, con una delegazione che prima della manifestazione si è recata al cimitero per un omaggio.

“Mio padre – ha precisato il figlio Claudio Fragola – aveva una grande passione per il ciclismo e tenere vivo il suo nome, in questi eventi così importanti anche sul piano sociale, è per noi un motivo di orgoglio e gratitudine”.

LA GARA - Il circuito si è sviluppato in un percorso di poco oltre i 5 chilometri, con alcuni dislivelli e la caratteristica principale di girare intorno alla basilica di Santa Maria degli Angeli, con una vista suggestiva su Assisi. Diversi i vincitori nelle diverse categorie scese su strada. Da menzionare la vittoria di Mirko Testa della Active Team La Leonessa nella categoria handbike, con tanto di bacio all’arrivo alla fidanzata. Tra donne la prima miglior tempo per Ana Maria Vitelaru del Team Equa. Oltre a Testa e Vitelaru presente altri atleti dal curriculum importante: Davide Cortini (di recente bronzo alla staffetta europea) Francesca Porcellato (13 partecipazioni ai giochi paralimpici), Roberta Amodeo (campionessa europea in carica categoria WH2), Michele Pittacolo (sette titoli mondiali) e Federico Andreoli (oro al mondiale di tandem 2025).

PETRIGNANO CROSS – Archiviato con l’ennesimo successo il memorial Fragola, l’UC Petrignano nelle prossime ore si metterà al lavoro, sotto la guida del vice Presidente Marco Gorietti, per organizzare un’altra edizione della Petrignano Cross in programma domenica 8 novembre lungo le sponde del fiume Chiascio, nei pressi dell'Hotel La Torretta.