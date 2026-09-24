ASD Collestrada, la prima gara casalinga si giocherà a Ponte Valleceppi: ecco il comunicato della società.

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(UNWEB) L’ASD Collestrada comunica a tutti i propri tifosi e alla comunità di Collestrada che la prima partita casalinga della stagione si svolgerà domenica 27 settembre alle ore 15.30 al campo sportivo di Ponte Valleceppi.

E non sarà soltanto la gara di domenica prossima a essere disputata lontano da Collestrada. La situazione pare infatti destinata a protrarsi per i prossimi mesi, con la conseguenza che la squadra sarà costretta a giocare le proprie partite casalinghe in un altro impianto sportivo. La società si è detta sorpresa che l’impianto sportivo “Giampiero Giansanti” sia stato assegnato dal Comune di Perugia a un’altra società sportiva e, pur comprendendo la necessità di organizzare e programmare l’utilizzo degli impianti sportivi cittadini, non nasconde il proprio dispiacere per non poter iniziare la nuova stagione davanti al proprio pubblico e sul campo che rappresenta da sempre un punto di riferimento per la comunità.

“È con grande dispiacere che comunichiamo ai nostri tifosi questa situazione”, si legge nel comunicato dell’ASD Collestrada. “Avremmo voluto iniziare la stagione al Giansanti, insieme ai nostri ragazzi, alle loro famiglie e a tutta la comunità. Il nostro progetto nasce proprio con l’obiettivo di riportare entusiasmo intorno alla società e di fare dello sport un momento di aggregazione, socialità e partecipazione per tutto il territorio”.

L’ASD Collestrada sta infatti puntando ad un progetto sportivo che coinvolga bambini, ragazzi, giovani, famiglie e cittadini, con l’ambizione di far tornare la società ai fasti di circa trent’anni fa e di ricreare quel senso di appartenenza che per tanti anni ha caratterizzato la realtà sportiva di Collestrada.

“Il campo Giampiero Giansanti ha un valore particolare per la nostra comunità. È un impianto legato alla storia sportiva di Collestrada e al quale sono affezionate generazioni di cittadini. Per questo auspichiamo che, attraverso il dialogo e il confronto con le istituzioni, si possa individuare in futuro una soluzione che consenta alla nostra società di tornare a giocare nel proprio territorio”.

La società conferma quindi il massimo impegno nel portare avanti il proprio progetto, continuando a lavorare con entusiasmo e determinazione e mantenendo aperto il dialogo con l’Amministrazione comunale.

“Auspichiamo che nel più breve tempo possibile l’Amministrazione possa trovare una soluzione che permetta ai nostri ragazzi di tornare a giocare a Collestrada e di vivere il campo insieme a tutta la comunità, con la partecipazione e il sostegno dell’intero paese. Siamo convinti che lo sport possa rappresentare un importante momento di aggregazione e che il coinvolgimento di tutta Collestrada possa contribuire alla crescita del nostro progetto”.

Intanto, la squadra è pronta a scendere in campo a Ponte Valleceppi per la prima gara casalinga della stagione.

L’appuntamento è per domenica 27 settembre alle ore 15.30. L’ASD Collestrada invita tutti i tifosi, le famiglie, i ragazzi e i cittadini di Collestrada a seguire la squadra e a far sentire il proprio sostegno anche in questa particolare fase. “Ci rendiamo conto che giocare lontano da Collestrada rappresenta un disagio per tutti, e per questo ringraziamo fin da ora i nostri tifosi e la nostra comunità per la vicinanza e il sostegno. Continueremo a lavorare perché l’ASD Collestrada possa crescere e perché, quanto prima, il Giansanti possa tornare a essere la casa della nostra società e dei nostri ragazzi”.