Raddoppio della tratta ferroviaria Spoleto-Campello, sopralluogo dell'assessore De Rebotti lungo i cantieri per verificare lo stato di avanzamento e fare il punto dei lavori: "A giugno 2027 il nuovo binario, entro dicembre l'attivazione del raddoppio"

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(UNWEB) - Perugia, Un sopralluogo sul campo, per verificare direttamente lo stato di avanzamento dei lavori e fare il punto sulle prossime tappe di un'opera strategica per il sistema ferroviario regionale, è stato effettuato dall'assessore regionale alle Infrastrutture e Trasporti, Francesco De Rebotti, lungo i cantieri del raddoppio ferroviario della tratta Spoleto-Campello, sulla direttrice Orte-Falconara.

L'assessore ha percorso i principali punti del cantiere insieme ai rappresentanti di Rete ferroviaria italiana e di FS Engineering (entrambe società del Gruppo FS). La visita è partita dalla stazione di Campello sul Clitunno, dove sono in pieno svolgimento gli interventi di adeguamento dei marciapiedi e la realizzazione del nuovo piazzale di stazione ad uso manutenzione. In quest'area sono previste anche le opere necessarie ad accogliere la futura infrastruttura tecnologica Ertms.

Il sopralluogo è poi proseguito lungo la linea, consentendo di verificare l'avanzamento delle opere. Le principali attività edili e civili risultano sostanzialmente concluse. Sono ora in corso il posizionamento dei pali destinati alla trazione elettrica e le installazioni relative agli impianti di luce e forza motrice in galleria lato binario pari. La fase successiva riguarderà l'armamento ferroviario, con la posa del pietrisco, delle traverse e delle rotaie necessarie a completare il secondo binario.

Ultima tappa della visita è stata la sottostazione elettrica di Baiano, impianto fondamentale per l'alimentazione della tratta, attualmente in fase di completamento. La struttura garantirà l'energia necessaria per il nuovo assetto della linea e sarà inoltre in grado di supportare i futuri potenziamenti dell'infrastruttura ferroviaria.

Nel corso dell'incontro, i tecnici di Rfi hanno illustrato all'assessore De Rebotti il cronoprogramma aggiornato dell'intervento, definendo le prossime scadenze dell'opera. Il primo traguardo è fissato per giugno 2027, quando è previsto il completamento dei lavori sul nuovo binario e il conseguente spostamento dell'esercizio ferroviario sul nuovo tracciato. Il passaggio successivo porterà al completamento dell'intera infrastruttura: entro il 31 dicembre 2027 dovrebbero essere ultimati anche gli interventi impiantistici e tecnologici necessari per consentire l'apertura definitiva della linea a doppio binario, unitamente al completamento della trazione elettrica e gli impianti di segnalamento.

"Abbiamo voluto verificare direttamente sul posto lo stato di avanzamento di un'opera che rappresenta un tassello importante per il sistema ferroviario umbro e per i collegamenti lungo la direttrice Orte-Falconara", sottolinea l'assessore Francesco De Rebotti. "Il cronoprogramma ci consegna due passaggi molto chiari: a giugno 2027 il completamento del nuovo binario e lo spostamento dell'esercizio sul nuovo tracciato, quindi entro la fine dello stesso anno l'attivazione del raddoppio. È importante continuare a seguire i lavori con attenzione, perché il rispetto di queste tappe significa arrivare a un'infrastruttura capace di offrire condizioni migliori di esercizio".

Con l'attivazione del raddoppio sono attesi un miglioramento immediato e significativo delle performance della linea in termini di regolarità dell'esercizio, affidabilità e sicurezza. L'intervento consoliderà inoltre il percorso di innalzamento degli standard già avviato nel 2020 con l'eliminazione di quattro passaggi a livello.