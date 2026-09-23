Nota della Regione Umbria in merito al finanziamento per la messa in sicurezza della S.P. 12 Bagnorese
(UNWEB) – Perugia, – In riscontro alla nota del presidente della Provincia di Terni inerente la messa in sicurezza della S.P. 12 Bagnorese, la Regione Umbria precisa di aver già individuato e approvato le priorità territoriali, inserendo l'intervento nell'elenco inviato al ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica per la copertura finanziaria dell'annualità 2026.
Conclusa la fase programmatoria regionale con la selezione dei progetti, l'effettivo trasferimento e l'erogazione delle risorse finanziarie competono esclusivamente al Ministero. Pertanto, per sollecitare lo sblocco e la liquidazione dei fondi, la Regione Umbria invita il presidente della Provincia di Terni a rivolgere le sue legittime istanze direttamente al ministro Gilberto Pichetto Fratin e agli uffici ministeriali preposti.
Con l'occasione, si ritiene opportuno richiamare l'attenzione sulle modalità procedurali e le tempistiche che regolano il piano stralcio e l'assegnazione dei fondi statali, affinché i passaggi istituzionali e le rispettive competenze tra enti possano svolgersi nella massima chiarezza e collaborazione.
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