Nove giovani artisti, un sogno e il grande palcoscenico di Assisi: ecco i finalisti di ProSceniUm 2026

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Il Festival è in programma sabato 17 ottobre alle ore 21 al Teatro Lyrick di Assisi

Torna alla conduzione uno tra i volti più apprezzati della televisione italiana, Pino Insegno, insieme a Loredana Torresi. Due gli umbri in finale

(UNWEB) Assisi, – L’emozione è pronta ad accendersi sotto i riflettori del Teatro Lyrick di Assisi. Nove giovani artisti provenienti da tutta Italia si preparano a vivere una delle serate più importanti del loro percorso musicale, dopo una selezione che ha coinvolto centinaia di candidati. Saranno loro i protagonisti della finale dell’ottava edizione di “ProSceniUm, Festival della Canzone Città di Assisi” e del “Memorial Cristian Parisi”, il concorso nazionale dedicato alla musica cantautoriale emergente, in programma sabato 17 ottobre alle ore 21.

A contendersi il titolo saranno Annachiara Nofri (Annachiara) di Gubbio; Antonio Junior Lupo (Antonio Lupo) di Bari; Chiara Osso di Formello (Roma); Emiliano Maria Balbo (Milomaria) di Piazza Armerina (Enna); Lidia Vitrano (Lidia) di Caltanissetta; Carmelo Irto (Melucci) di Milano; Daniele Paolucci (Montegro) di Roma; Nicolò Angelosanti (Nartico) di Terni; e Arianna Silveri (Olivia XX) di Civita Castellana (Viterbo).

Nove storie diverse, nove identità artistiche e un unico grande palcoscenico sul quale mettersi alla prova davanti al pubblico e alla giuria di esperti chiamata a decretare il vincitore. Come da tradizione, le esibizioni saranno rigorosamente dal vivo e vedranno i concorrenti accompagnati da un’orchestra di 35 elementi, diretta dal maestro Giovanni Sannipoli, con Michele Scarabattoli nel ruolo di direttore musicale. Una formula che negli anni ha contribuito a caratterizzare il festival, offrendo ai giovani artisti la possibilità di confrontarsi con il prestigio e l’emozione di una grande orchestra.

A rendere ancora più speciale questa edizione sarà il ritorno, dopo sei anni, di Pino Insegno. Tra i volti più apprezzati della televisione italiana, attore, doppiatore e conduttore, guiderà la serata insieme a Loredana Torresi, cantante, presentatrice e vocal coach. Durante la manifestazione non mancheranno ospiti e momenti di spettacolo che accompagneranno il percorso dei finalisti fino alla proclamazione dei vincitori.

Ideato e organizzato dall’Associazione Culturale ProSceniUm – Progetto Scenico Umbro, il festival conferma anche quest’anno la propria vocazione solidale, affiancando alla promozione della musica e dei giovani talenti un concreto sostegno al sociale.

L’edizione 2026 sarà infatti dedicata alla Fondazione Valter Baldaccini di Foligno, realtà impegnata quotidianamente nel supporto alle persone più fragili attraverso progetti educativi, percorsi di inserimento lavorativo e iniziative rivolte alle famiglie in difficoltà. Anche per questa edizione, ProSceniUm sceglie di aprire gratuitamente le porte del Teatro Lyrick, con l’intento di offrire al pubblico non solo uno spettacolo di qualità, ma anche un’occasione di partecipazione e sensibilizzazione sui temi della solidarietà. Un impegno che trova espressione nel “Premio Canticum 2026”, attraverso il quale il Festival rinnova la propria attenzione verso il sociale e che sarà legato al progetto “Con le famiglie” della Fondazione Valter Baldaccini.

Il progetto è rivolto ai nuclei più vulnerabili con bambini al di sotto dell’anno di età. Grazie alle visite domiciliari settimanali delle educatrici, “Con le famiglie” offre un sostegno concreto ai genitori, aiutandoli ad affrontare le difficoltà quotidiane e a costruire relazioni solide sia all’interno della famiglia sia con la rete dei servizi del territorio.

L’ingresso alla serata sarà dunque gratuito, previa prenotazione del posto su Ticket Italia. Chi lo desidera potrà, liberamente, sostenere il progetto “Con le famiglie” con una donazione direttamente alla Fondazione Valter Baldaccini: bit.ly/fvbconlefamiglie; Fondazione Valter Baldaccini (IBAN IT 84 Y 02008 21703 000104143165).

I biglietti gratuiti possono essere prenotati online su Ticket Italia: https://ticketitalia.com/en/proscenium-festival-2026-teatro-lyrick-s-m-degli-angeli-pg-october-17-2026-at-9-00-pm

Una serata dedicata alla musica dal vivo, ai sogni di giovani artisti provenienti da tutta Italia e alla solidarietà, nel segno di un festival che negli anni ha saputo unire talento, cultura e attenzione verso chi ha più bisogno.

Tutte le informazioni sono reperibili online sul sito di ProSceniUm: www.prosceniumfestival.it.