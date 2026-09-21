Il Rione Moncioveta in scena con "ERRORE DI STAMPA"

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Sfilata Rione Moncioveta "ERRORE DI STAMPA". Lunedì 21 settembre, ore 22:00 – Piazza Mazzini, Bastia Umbra

(UNWEB) Bastia Umbra. Una Piazza Mazzini gremita e carica di entusiasmo ha accompagnato ieri sera il debutto delle sfilate della 64ª edizione del Palio de San Michele. Il Rione Sant'Angelo ha aperto la competizione portando in scena "IL CORAGGIO DI RICORDARE", dando ufficialmente il via alla sfida tra i quattro Rioni. Tutto pronto ora per il Rione Moncioveta, protagonista questa sera, lunedì 21 settembre, con "ERRORE DI STAMPA". Domani, martedì 22 settembre, sarà invece il turno del Rione Portella con "DiCarta".

Si è dunque aperta la competizione tra i quattro Rioni con la prima sfilata della 64ª edizione del Palio de San Michele: ieri sera il Rione Sant'Angelo ha portato in scena "IL CORAGGIO DI RICORDARE" davanti a una Piazza Mazzini gremita.

Questa sera la scena è tutta per il Rione Moncioveta con "ERRORE DI STAMPA".

In attesa della sfilata, Aurora Panzolini, al suo secondo anno da Capitano del Rione Moncioveta, racconta le emozioni che precedono l'ingresso in Piazza:

«Sarà un'emozione totalmente diversa. È un anno particolare perché è il primo, da quando ho memoria, in cui non sfilerò. Quindi sarà sicuramente difficile gestire le emozioni mentre sarò seduta e il resto del Rione sarà in Piazza. Non so neanche bene come farò: seguirò il mio istinto, come cerco sempre di fare. È stata una decisione complicata da prendere, ma era una scelta dovuta al mio Rione. Il Palio non è soltanto la sfilata, ci sono tanti altri ambiti e tutti devono essere seguiti nel modo giusto. Sono contenta di aver fatto questa scelta e credo che quest'anno ci sia in me una consapevolezza maggiore rispetto allo scorso anno.»

Arrivare alla sera della sfilata significa giungere alla fine di mesi di lavoro. Che Rione hai visto durante questo percorso?

«Ho visto un Rione che ha buttato il cuore oltre l'ostacolo ed è andato avanti per la sua strada, nonostante le difficoltà che inevitabilmente si incontrano durante un percorso così lungo. Non abbiamo avuto defezioni e siamo andati dritti verso il nostro obiettivo, mantenendo la nostra linea senza snaturarci. Per me questa era la cosa più importante: perché snaturarsi avrebbe significato fare qualcosa che magari non ci piace neanche fare. Ho visto un Rione resistente, resiliente, veramente concentrato sui propri obiettivi e sulla riuscita di una sfilata che, comunque vada, sarà la nostra. Chi ci conosce saprà riconoscerla.»

Questa sera finalmente vedrai tutto prendere forma in Piazza Mazzini. Cosa ti aspetti?

«Mi aspetto un Rione compatto, unito, che vada dritto per la propria strada. Mi aspetto che esplodano i nostri colori, ma soprattutto energia e passione, perché senza passione non andremmo da nessuna parte. Considerate le fatiche che facciamo, è proprio quella il motore di tutto. Mi aspetto una gioia, tanta gioia. E dalla sfilata mi aspetto di tutto, ma non voglio dirvi cosa: voglio viverla.»

Senza svelare troppo, qual è secondo te l'anima di "ERRORE DI STAMPA"?

«L'anima della sfilata di quest'anno è il sapersi mettere in gioco, magari andando anche oltre ciò che la società ci dice di fare, e avere il coraggio di rischiare e persino di sbagliare. Perché dagli errori si impara. È qualcosa che auguro a tutti noi: riuscire a metterci in gioco con i nostri progetti, senza avere paura di sbagliare. Arrivare alla fine del percorso e poter dire: "Ho sbagliato, ma almeno ci ho provato". Che poi si riesca o meno, conta aver avuto il coraggio di provarci.»

A pochi minuti dall'ingresso in Piazza avrai davanti tutto il tuo Rione. Cosa dirai ai tuoi rionali?

«Direi loro di crederci. Di guardarsi negli occhi, di fidarsi gli uni degli altri, perché ci conosciamo tutti, sappiamo come abbiamo lavorato e sappiamo quello che dobbiamo fare. Dopo nove mesi siamo finalmente arrivati alla nostra Festa in Piazza. Quindi: crederci, unirci e divertirci. Sicuramente.»

TRAMA DELLA SFILATA "ERRORE DI STAMPA"

Indagini, indizi, tracce.

Tutto questo ci porterà a capire se conviene rimanere dentro i margini... o se vale la pena uscire dagli stessi. Occorre scegliere, e in fretta. Prima che sia troppo tardi.

La storia sta per cominciare. Tutto dipende da ciò che avremo il coraggio di scrivere...

XV Concorso Fotografico "Palio... il dietro le quinte"

Nel frattempo prosegue la XV edizione del concorso fotografico "Palio... il dietro le quinte", promosso dall'Ente Palio de San Michele per raccontare attraverso le immagini tutto ciò che vive intorno alla preparazione della Festa: piazzali, prove, taverne, riunioni, lavorazioni e quei momenti lontani dalla scena ufficiale che raccontano la vita dei Rioni.

La partecipazione è gratuita e aperta a tutti, anche attraverso fotografie scattate con smartphone. Ogni partecipante potrà presentare un massimo di tre fotografie, realizzate tra il 16 agosto e il 23 settembre 2026. Gli elaborati dovranno essere inviati entro mercoledì 23 settembre all'indirizzo entepaliodesanmichele@gmail.com.

Una Giuria Tecnica selezionerà 30 fotografie finaliste, protagoniste della mostra in programma dal 26 al 29 settembre all'Auditorium Sant'Angelo. La premiazione si svolgerà lunedì 28 settembre in Piazza Mazzini, prima della Lizza.

Domani sera, martedì 22 settembre, sarà il turno del Rione Portella con "DiCarta".