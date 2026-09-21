Lunedì, 21 Settembre 2026
Chi siamo Giornale del giorno
Umbria Notizie Web
Ultime notizie dell'Umbria
Ultima Ora
Giornata mondiale dell'Alzheimer, Palazzo Donini questa sera si illumina di viola La buona sanità incontra il futuro: con il progetto "Mia", l'innovazione digitale affianca i medici umbri nella cura quotidiana. Umbria tra le prime Regioni in Italia a sperimentare l'uso della piattaforma di intelligenza artificiale promossa da Agenas "Meno pressione fiscale, più risorse per sanità", parte dall'Umbria la campagna nazionale della Uil Camminare insieme contro il silenzio: 200 persone alla Corrincentro Sabato 26 e domenica 27 settembre la terza edizione dell'iniziativa promossa dal Comune di Perugia – progetto Art Bonus e dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'Umbria. Due percorsi tra beni restaurati e luoghi da recuperare per ra Il Rione Moncioveta in scena con "ERRORE DI STAMPA" Marsciano: posata la prima pietra del nuovo Polo logistico del centro Italia di Gmf - Gruppo Unicomm Emisfero La Asd Zampe-Moleste 2.0 la protagonista della seconda puntata della trasmissione "Panorama Csen" La Polizia di Stato ha arrestato un 34enne destinatario di un ordine di esecuzione emesso dalla Procura della Repubblica di Perugia Giornata mondiale dell'Alzheimer, Palazzo Donini questa sera si illumina di viola La buona sanità incontra il futuro: con il progetto "Mia", l'innovazione digitale affianca i medici umbri nella cura quotidiana. Umbria tra le prime Regioni in Italia a sperimentare l'uso della piattaforma di intelligenza artificiale promossa da Agenas "Meno pressione fiscale, più risorse per sanità", parte dall'Umbria la campagna nazionale della Uil Camminare insieme contro il silenzio: 200 persone alla Corrincentro Sabato 26 e domenica 27 settembre la terza edizione dell'iniziativa promossa dal Comune di Perugia – progetto Art Bonus e dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'Umbria. Due percorsi tra beni restaurati e luoghi da recuperare per ra Il Rione Moncioveta in scena con "ERRORE DI STAMPA" Marsciano: posata la prima pietra del nuovo Polo logistico del centro Italia di Gmf - Gruppo Unicomm Emisfero La Asd Zampe-Moleste 2.0 la protagonista della seconda puntata della trasmissione "Panorama Csen" La Polizia di Stato ha arrestato un 34enne destinatario di un ordine di esecuzione emesso dalla Procura della Repubblica di Perugia
Home Eventi Camminare insieme contro il silenzio: 200 persone alla Corrincentro
Eventi

Camminare insieme contro il silenzio: 200 persone alla Corrincentro

Di Redazione Umbria Notizie Web 21 Settembre 2026 – 17:54 2 min di lettura

La manifestazione ha acceso i riflettori sulla prevenzione della depressione e del suicidio tra i giovani, sostenendo i progetti "Anima" e "Sportivamente emozionati"

­­­­­(UNWEB) Perugia,  – Un lungo abbraccio di partecipazione ha attraversato ieri mattina (domenica 20 settembre) il centro storico di Perugia, dove circa 200 persone hanno preso parte alla passeggiata non competitiva di 3 km inserita nella 17esima edizione dellaCorrincentro - Memorial Lino Spagnoli. Un appuntamento che, oltre allo sport, ha messo al centro i valori della prevenzione, del benessere e della vicinanza alle nuove generazioni grazie alla collaborazione, rinnovata per il terzo anno consecutivo, tra la Podistica Lino Spagnoli e la Fondazione Fabio e Simona Cancelloni Nati per Vivere.

"Sono molto felice della risposta che c'è stata – ha dichiarato Simona Cancelloni, presidente della Fondazione Nati per Vivere - e ringrazio tutti coloro che in questa occasione hanno voluto camminare insieme a noi per lanciare un messaggio importante legato alla tematica della depressione e del suicidio. Il ricavato di questa manifestazione andrà ai due progetti della Fondazione, Anima e Sportivamente emozionati, dedicati ai nostri ragazzi e che coinvolgono il mondo delle scuole e delle associazioni sportive. I dati parlano chiaro: il suicidio è la seconda causa di morte tra i giovani, di età compresa tra i 15 e i 29 anni, dopo gli incidenti stradali. Io credo che ognuno di noi debba e possa fare qualcosa per cambiare soprattutto il paradigma rispetto alle parole depressione e suicidio. Le possiamo gridare a gran voce: esistono e ci sono. Questa camminata vuole essere una consapevolezza per tutti noi che le fragilità umane esistono ma se sono vissute con consapevolezza possono diventare un punto di forza".

In merito alla prossima edizione la presidente Simona Cancelloni ha già le idee chiare: "Sogno una fontana ed una piazza IV Novembre illuminate di giallo, il colore delle prevenzione alla depressione e al suicidio. Già da domani lavoreremo per realizzare questa iniziativa ed auspico che per la prossima edizione ci siano almeno 500 persone che coloreranno la piazza di giallo".

La 17esima edizione della manifestazione podistica, che prevedeva anche una gara competitiva di 10,2 km, è stata vinta da Simone Trombettoni della Podistica Lino Spagnoli, per il maschile, e Giulia Giorgi della Calcestruzzi Corradini, per il femminile. La corsa, che avevail patrocinio del Comune di Perugia e il sostegno del Comitato Regionale Fidal Umbria, quest'anno ha celebrato il 40esimo anniversario della morte di Lino Spagnoli, imprenditore e grande appassionato di sport, al quale la manifestazione è dedicata e che ha lasciato un segno importante nella città di Perugia.

Nota della Redazione

Umbria Notizie Web precisa: la pubblicazione di un articolo e/o di un'intervista scritta o video in tutte le sezioni del giornale non significa necessariamente la condivisione parziale o integrale dei contenuti in esso espressi. Gli elaborati possono rappresentare pareri, interpretazioni e ricostruzioni storiche anche soggettive. Pertanto, le responsabilità delle dichiarazioni sono dell'autore e/o dell'intervistato che ci ha fornito il contenuto. L'intento della testata è quello di fare informazione a 360 gradi e di divulgare notizie di interesse pubblico. Il giornale è a disposizione degli interessati per pubblicare comunicati o repliche. Invitiamo i lettori ad approfondire sempre gli argomenti trattati e a consultare più fonti.

Continua a leggere — Eventi
Eventi Sabato 26 e domenica 27 settembre la terza edizione dell'iniziativa promossa dal Comune di Perugia – progetto Art Bonus e dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'Umbria. Due percorsi tra beni restaurati e luoghi da recuperare per ra 21 Settembre 2026
Eventi Il Rione Moncioveta in scena con "ERRORE DI STAMPA" 21 Settembre 2026
Eventi Perugia, Confeuro a "Cuore in campo" tra sport, salute e solidarietà 21 Settembre 2026
Più Letti
01
02
03
04
Pubblicità