Sabato 26 e domenica 27 settembre la terza edizione dell'iniziativa promossa dal Comune di Perugia – progetto Art Bonus e dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'Umbria. Due percorsi tra beni restaurati e luoghi da recuperare per ra

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(UNWEB) Perugia. In occasione delle GEP – Giornate Europee del Patrimonio (European Heritage Days), in programma sabato 26 e domenica 27 settembre 2026, si rinnova per il terzo anno consecutivo la collaborazione tra il Comune di Perugia – progetto Art Bonus e la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'Umbria con una nuova edizione di "Patrimoni in cammino".

Dopo il positivo riscontro delle prime due edizioni, l'iniziativa torna con due itinerari nel centro storico dedicati alla conoscenza del patrimonio culturale cittadino, mettendo in relazione beni già recuperati e restituiti alla comunità con altri che attendono nuovi interventi.

Il tema individuato dal Ministero della Cultura per le GEP 2026, "Proteggere il patrimonio. Rinnovare, resistere, reinventare", costituisce il filo conduttore dell'edizione di quest'anno e si lega all'esperienza maturata dal Comune di Perugia attraverso Art Bonus: un percorso che unisce tutela e valorizzazione del patrimonio al coinvolgimento diretto di cittadini, imprese e associazioni.

"Patrimoni in cammino" consentirà così di vedere da vicino i risultati raggiunti grazie al contributo dei mecenati, conoscere il lavoro tecnico e specialistico che accompagna ogni restauro e scoprire alcuni dei beni sui quali si concentra la nuova programmazione Art Bonus.

BELLEZZA RITROVATA E BELLEZZA DA RINNOVARE

L'edizione 2026 pone particolare attenzione sui nuovi beni inseriti nel progetto Art Bonus Perugia, tra i quali il sagrato della Chiesa della Compagnia della Buona Morte, in piazza Piccinino, e l'elemento lapideo e il Grande Nero di Alberto Burri all'interno della Rocca Paolina.

Accanto ai beni ancora da recuperare, i due itinerari ne toccheranno altri per i quali gli interventi sono già conclusi da tempo o che sono stati recentemente oggetto di manutenzione, offrendo ai partecipanti la possibilità di conoscere concretamente la "bellezza ritrovata" e quella che attende ancora di essere rinnovata.

I percorsi partiranno sia sabato 26 sia domenica 27 settembre alle ore 10 dalla Sala Rossa di Palazzo dei Priori, dove sarà presentata l'esperienza di Art Bonus Perugia e il programma della giornata.

SABATO 26 SETTEMBRE

Ore 10 – Sala Rossa, Palazzo dei Priori

Ritrovo dei partecipanti, saluti istituzionali e presentazione del programma Art Bonus Perugia.

Interverranno, tra gli altri, l'assessore ai Lavori pubblici con delega all'Art Bonus Francesco Zuccherini, i funzionari della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'Umbria arch. Vanessa Squadroni ideatrice del progetto e lo storico dell'arte Giovanni Luca Delogu, il dirigente dell'Area Opere pubbliche Fabio Zepparelli, la direttrice dei lavori Eugenia Di Filippo e la responsabile della comunicazione del progetto Art Bonus e dell'ente Simona Cortona.

Da Palazzo dei Priori il percorso raggiungerà piazza Piccinino, dove sarà illustrato il progetto di riqualificazione della pavimentazione prospiciente la Chiesa della Compagnia della Buona Morte. È prevista anche la visita all'interno della chiesa, con un approfondimento sulla sua storia a cura della Confraternita.

L'itinerario proseguirà quindi verso via Marzia, passando per via Baglioni, per raggiungere la Fonte Lomellina, restaurata attraverso Art Bonus nel 2016 e recentemente interessata da un intervento di manutenzione straordinaria.

Ultima tappa a Borgo XX Giugno, raggiunto attraverso corso Cavour, con la visita al Monumento ai Caduti del XX Giugno e l'illustrazione dell'intervento di restauro concluso e inaugurato lo scorso 20 giugno.

DOMENICA 27 SETTEMBRE

Ore 10 – Sala Rossa, Palazzo dei Priori

La seconda giornata prenderà nuovamente il via dalla Sala Rossa con i saluti, la presentazione del programma Art Bonus Perugia e la proiezione di un video dedicato al progetto.

Da Palazzo dei Priori il percorso raggiungerà piazza Italia e le scale di via Grecchi, per conoscere uno dei beni inseriti nel programma Art Bonus.

Si entrerà quindi nella Rocca Paolina, dove l'itinerario farà tappa presso l'elemento lapideo e il Grande Nero di Alberto Burri inseriti tra i nuovi beni Art Bonus.

Il percorso si concluderà anche in questa giornata a Borgo XX Giugno, presso il Monumento ai Caduti del XX Giugno. Il direttore tecnico della ditta Coo.Be.C. Bernardino Sperandio, che ha eseguito i lavori, illustrerà le caratteristiche e le diverse fasi dell'intervento di restauro.

UN PATRIMONIO DA CONOSCERE, CURARE E CONDIVIDERE

"Patrimoni in cammino" nasce dalla volontà di raccontare il patrimonio culturale non come qualcosa di statico, ma come un bene vivo, che necessita continuamente di conoscenza, cura, tutela e partecipazione.

L'iniziativa rappresenta anche un'occasione per far conoscere ulteriormente il progetto Art Bonus Perugia, mostrando direttamente ciò che è stato possibile recuperare grazie alla generosità dei mecenati e, allo stesso tempo, i beni che attendono ancora il contributo della comunità.

Il percorso mette così insieme bellezza ritrovata e bellezza da rinnovare, trasformando la visita ai luoghi in un momento di divulgazione e sensibilizzazione: dalla storia dei beni alle loro fragilità, dalle tecniche di restauro alla manutenzione, fino al ruolo che cittadini, associazioni e imprese possono svolgere per la loro conservazione.

Il tema delle Giornate Europee del Patrimonio 2026 – "Proteggere il patrimonio. Rinnovare, resistere, reinventare" – diventa in questo modo il filo narrativo dei due itinerari: conoscere la storia dei luoghi, comprenderne le necessità di tutela e mostrare come la collaborazione tra istituzioni, professionisti, associazioni, cittadini e mecenati possa contribuire concretamente a conservarli e restituirli alla città.

Prenotazioni SABAP Umbria 3351646254 (dalle 9 alle 14 tutti i giorni)