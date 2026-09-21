Marsciano: posata la prima pietra del nuovo Polo logistico del centro Italia di Gmf - Gruppo Unicomm Emisfero

Economia

Una struttura di 35.000 metri quadrati coperti e 34 baie di carico realizzata da Generale Prefabbricati

Previste anche opere compensative: rotonda, parco verde e porzione di pista ciclabile

(UNWEB) – Marsciano, È stata posata lunedì 21 settembre la prima pietra del nuovo polo logistico di Marsciano, in Località Cerro, opera realizzata da Generale Prefabbricati (Gp) Spa e destinata a Grandi Magazzini Fioroni (Gmf), società del Gruppo Unicomm Emisfero, che ne sarà il conduttore. L'ingente investimento, uno dei più rilevanti in corso nella regione, è frutto di un intenso sforzo progettuale e permessualistico che prevede la realizzazione, oltre all'edificio principale di circa 35.000 metri quadrati coperti per 34 baie di carico, di una importante serie di opere e versamenti compensativi, tra i quali la realizzazione di una rotonda sulla SP375, un'opera a lungo attesa dalla cittadinanza; inoltre, sono previsti la realizzazione di un parco verde, di una porzione di pista ciclabile e della rilevante trasformazione dell'innesto della SP375 nella SS3bis, opera quest'ultima alla quale provvederanno, anche grazie al contributo privato fornito dalla Generale Prefabbricati, tutti i principali soggetti pubblici locali, a cominciare dalla Regione dell'Umbria che fornirà un cospicuo stanziamento assieme alla Provincia di Perugia che, tra l'altro, ne coordinerà la realizzazione. La consegna dei lavori è prevista per la fine del 2027.

Alla cerimonia hanno preso parte, per Generale Prefabbricati (Gp), i fratelli Pecetti (Luca, Paolo, Guido e Marco), oltre a Giancarlo Paola, amministratore delegato Gmf e direttore commerciale Unicomm Emisfero. Presenti, inoltre, Michele Moretti, sindaco di Marsciano, Massimiliano Presciutti, presidente della Provincia di Perugia e, per la Regione Umbria Francesco De Rebotti, assessore allo Sviluppo economico, ai trasporti e alle infrastrutture, Simona Meloni, assessore alle Politiche agricole e agroalimentari e Stefania Proietti, presidente della Regione Umbria.

"Un'opera di queste dimensioni – ha dichiarato l'amministratore delegato di Generale Prefabbricati Luca Pecetti –, un investimento privato di questa portata ed il moltiplicatore che si creerà con gli ulteriori investimenti che la Regione Umbria e la Provincia di Perugia hanno dedicato per l'ammodernamento della viabilità, sono il chiaro e concreto esempio di una sana economia che investe sul futuro delle nostre aziende e del nostro territorio. L'opera ha ed avrà una ricaduta occupazionale duratura e significativa su tutto il territorio, nella fase di cantiere e poi in esercizio, quando il polo sarà pienamente operativo. Abbiamo scelto di investire e di farlo con la nostra tecnologia e con le imprese di questo territorio, perché è qui che la nostra azienda è nata e continua a lavorare. Al Gruppo Unicomm e a Gmf va il nostro ringraziamento per la fiducia: il nostro impegno è consegnare nei tempi e con la qualità che ci è consueta".

"La realizzazione del polo logistico – ha specificato Luca Pecetti – occuperà un'area complessiva di oltre 115 mila metri quadrati ed è interamente curata da Generale Prefabbricati, storica società del territorio con stabilimenti in Umbria, Abruzzo e Piemonte e particolarmente attiva in Italia, Francia e Svizzera, dove negli ultimi anni ha composto un importante track record di operazioni, anche chiavi in mano, per la costruzione di immobili per la logistica, il commercio, data center, impianti sportivi e per la comunità, infrastrutture viarie e ferroviarie. La costruzione coinvolge il tessuto dei professionisti e delle imprese locali che collaborano stabilmente con Generale Prefabbricati, dalle opere di movimento terra alle finiture agli impianti tecnologici. Particolare attenzione progettuale e realizzativa è stata posta sul calcolo delle portanze dei terreni e su quello delle superfici verdi permeabili: quasi un terzo dell'area complessiva. Il sistema di invaso avrà una capacità superiore ai 5 milioni di litri, distribuita tra due vasche di laminazione, una delle quali dedicata all'irrigazione delle aree verdi il cui studio è stato eseguito da paesaggisti professionisti. Il tetto ospiterà un impianto fotovoltaico da circa 2 MW. Dietro questi numeri c'è una scelta costruttiva precisa. Sarà una struttura interamente prefabbricata, prodotta nei nostri stabilimenti e installata da personale specializzato della società: pilastri, travi e solai alveolari precompressi. Significa tempi certi, un cantiere più sicuro e un edificio dimensionato per durare nel tempo

"Gmf è parte del gruppo Unicomm – ha spiegato Paola –, che occupa quasi 9mila collaboratori ed è presente in sette regioni. Venti anni fa è arrivato in Umbria acquisendo Gmf con l'obiettivo di svilupparla, cosa che è riuscita visto che oggi stiamo per chiudere il 2026 con un fatturato quasi quattro volte superiore a quello che c'era al momento dell'acquisizione. Gmf occupa solo in Umbria 1300 persone, tra un mese apriremo una sede ad Arezzo, all'inizio del prossimo anno a Terni, e poi abbiamo in previsione di aprire altre 4-5 in Toscana, perciò le dimensioni degli attuali poli logistici non potevano sostenere più tali numeri. A Marsciano lavoreranno inizialmente circa 150 collaboratori, in parte coloro che lavoravano negli attuali poli di Bastia Umbra e Ponte San Giovanni, che verranno spostati qui. La buona notizia è che noi faremo lavorare ancora le persone, mentre in altri paesi le aziende del nostro settore stanno introducendo robot umanoidi che provvedono a preparare la merce nei magazzini".

"Questo nuovo polo logistico rappresenterà uno snodo fondamentale per il commercio e la logistica di un'ampia varietà di beni – ha dichiarato la presidente Proietti –. La cosa fondamentale è che questa prima pietra si posa insieme, pubblico e privato. La Regione ha fatto la sua parte attraverso un finanziamento che arriva dal Fondo di coesione sociale. Grazie a una nostra riprogrammazione del Fondo, agiremo per migliorare la viabilità di accesso a questo polo logistico e provvederemo a un adeguamento della viabilità, gestita dalla provincia di Perugia, ma finanziata appunto dalla Regione Umbria, che provvederà anche alla realizzazione di una rotonda per migliorare l'accesso anche in termini di sicurezza stradale, tema che, come sapete, ci sta molto a cuore".

"Marsciano è territorio di sviluppo e impresa – ha affermato il sindaco Moretti –. Abbiamo lavorato in sinergia con tutti i soggetti coinvolti per garantire un'attenzione alla viabilità e alle infrastrutture che portano poi a un centro di sviluppo come questo. È necessario continuare a lavorare per l'attrattività del territorio perché significa posti di lavoro e un indotto che per noi sono una priorità. Sono previste opere accessorie, come la pista ciclabile che intersecherà la strada provinciale, un breve tratto che si intersecherà con la Ciclovia dei due mari e un parco verde che sarà reso a disposizione della comunità, nonché una importante rotatoria sulla strada provinciale".