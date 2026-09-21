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Giornata mondiale dell'Alzheimer, Palazzo Donini questa sera si illumina di viola

Di Redazione Umbria Notizie Web 21 Settembre 2026 – 17:44 1 min di lettura

(UNWEB) -   In occasione della XXXIII Giornata mondiale dell'Alzheimer, questa sera la facciata di Palazzo Donini, sede della Giunta regionale dell'Umbria, si illuminerà di viola, il colore che a livello internazionale simboleggia l'impegno contro l'Alzheimer e le altre forme di demenza.

Un gesto simbolico con cui la Regione Umbria esprime vicinanza alle persone che convivono con la malattia, alle loro famiglie e ai caregiver, e rinnova l'attenzione istituzionale su una patologia che rappresenta una priorità di salute pubblica: in Italia si stimano circa 1,5 milioni di persone con demenza, di cui circa 600mila con Alzheimer, su 55 milioni nel mondo.

La ricorrenza, istituita nel 1994 dall'Organizzazione mondiale della sanità insieme ad Alzheimer's Disease International, punta a promuovere conoscenza e consapevolezza sulle demenze, contrastando lo stigma che ancora oggi accompagna la diagnosi.

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Nota della Redazione

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