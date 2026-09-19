"Meno pressione fiscale, più risorse per sanità", parte dall'Umbria la campagna nazionale della Uil

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Convegno in Piazza IV novembre con i vertici del sindacato e la presidente della Regione Proietti, per aprire un focus sugli interventi possibili per migliorare le condizioni degli umbri

(UNWEB) Perugia, – "Meno pressione fiscale su salari e pensioni, più risorse per una sanità efficiente". Si chiama così l'appuntamento che la Uil dell'Umbria ha organizzato per martedì prossimo, 22 settembre, in Piazza IV novembre, a Perugia, con l'obiettivo di aprire un focus sul potere d'acquisto dei cittadini, messo in difficoltà dall'inflazione e dal caro energia, ma anche da una fiscalità territoriale pesante e da una sanità che fatica a dare le risposte che si aspettano. Il convegno si inserisce all'interno della campagna nazionale lanciata dopo il congresso nazionale di Padova e toccherà tutte le regioni.

L'appuntamento è per le 9.30. Dopo l'introduzione del segretario generale Uil Umbria, Maurizio Molinari, interverranno il segretario organizzativo nazionale Uil Emanuele Ronzoni, la presidente della Regione Stefania Proietti, il vicedirettore del Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell'Università di Perugia professor Arcangelo Liso e il professor Paolo Polinori, professore ordinario del Dipartimento di economia dell'Università degli Studi di Perugia. Porterà il proprio saluto anche il Magnifico Rettore dell'UniPg, Massimiliano Marianelli.

"I cittadini oggi stanno peggio di qualche anno fa – spiega Molinari – perché il caro carburanti sta spingendo al rialzo i prezzi di qualsiasi merce. A questo si aggiungono situazioni come quelle della sanità, che fatica a dare risposte a causa di una mancanza di personale cronica e della fiscalità territoriale, usata troppo spesso come leva per risolvere i problemi del passato. L'obiettivo del convegno, volendo essere noi un sindacato che sta in mezzo alla gente, è quello di aprire un focus sulla situazione dell'Umbria, sul lavoro che stanno facendo le istituzioni e su quello che si potrà fare, sempre con il solo obiettivo di migliorare le condizioni delle cittadine e dei cittadini della nostra regione".