Perugia, Confeuro a "Cuore in campo" tra sport, salute e solidarietà

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(UNWEB) Perugia- Dal 24 al 26 settembre 2026 Confeuro, Labor e Tulipano Bianco Aps saranno fra i protagonisti di "Cuore in Campo", in scena a Perugia, la manifestazione, patrocinata dal Comune umbro, che unisce la passione per lo sport, l'approfondimento giuridico-sportivo, la prevenzione medica e nutrizionale, il sostegno sociale e la solidarietà. Promosso da APCS e Campus Salute ETS, in sinergia con il Lions Club Perugia Host, l'evento si declinerà in un importante programma di tre giornate, tra cui, giovedì 24 Settembre (ore 17, Impianto Federale Prepo), quando è prevista l'attesa Partita della Solidarietà tra la nazionale Italianattori e le Vecchie Glorie del Grifo ed Amici in una sfida imperdibile che unisce volti noti dello spettacolo e grandi campioni; mentre venerdì 25 Settembre (Sala Notari - Palazzo dei Priori), spazio al dibattito istituzionale con il Festival del Diritto Sportivo, un momento di approfondimento e confronto sui temi legati alle normative, alla legalità e all'etica nel mondo dello sport, al quale prenderà parte anche il presidente nazionale Confeuro, Andrea Tiso. Che ha sottolineato: "Per noi è un onore e un piacere sostenere ed essere partner di una iniziativa così bella e nobile.

Confeuro è da sempre in prima linea per sostenere i cittadini e affiancare chi si trova in condizioni di maggiore fragilità e bisogno. È un impegno che portiamo avanti quotidianamente sul territorio attraverso un'azione capillare nel sociale, garantita dal lavoro coordinato del Patronato Labor, del CAF Labor e dell'associazione di promozione sociale Il Tulipano Bianco. Siamo profondamente convinti - continua Andrea Tiso - che la civiltà di un Paese si misuri dalla sua capacità di non lasciare indietro nessuno, ed è proprio con questo spirito che guardiamo allo sport come a uno straordinario veicolo di fratellanza, unione e superamento di qualsiasi diversità. Desidero esprimere un sentito ringraziamento alla dirigenza di Perugia, nella persona di Rosario Scarfone, e a tutti i soci dell'organizzazione dell'Umbria per aver fortemente voluto, promosso e organizzato questo straordinario appuntamento. Unendo le forze, promuovendo il valore della comunità e mettendo a fattor comune solidarietà e risorse concrete possiamo fare la differenza nella vita delle persone e costruire un sostegno reale per il Serafico di Assisi, eccellenza territoriale nella riabilitazione e nell'assistenza per bambini e giovani con disabilità", conclude il presidente nazionale Confeuro.