Settimana della custodia, l’ultima domenica di interventi: associazioni e cittadini in campo in tutta la città

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(UNWEB) Perugia. Da Pila a Olmo, dal centro storico a Madonna Alta, fino a Santa Lucia: verde, spazi pubblici e luoghi di comunità al centro dell'ultima giornata. In via del Piscinello i volontari del Rinoceronte Teatro trasformano l'area verde in un piccolo orto urbano

Si è conclusa domenica 20 settembre con una nuova giornata di partecipazione diffusa la seconda edizione della Settimana della Custodia, che per tutta la settimana ha visto associazioni, comitati e cittadini impegnati nella cura degli spazi pubblici e del verde in numerosi quartieri e frazioni di Perugia.

Una domenica caratterizzata da interventi diversi, accomunati dalla volontà di prendersi cura concretamente dei luoghi della propria comunità.

A *Pila, dalle 9, l'associazione Propila ha lavorato alla ripulitura del viale alberato di viale dei Tigli e alla manutenzione delle panchine, intervenendo anche sulla rotatoria dell'Arringatore all'ingresso del paese e nell'area verde adiacente al monumento ai Caduti. Alle attività ha partecipato anche la consigliera comunale Laura Tanci.

A Olmo, dalle 10 alle 12, in via della Quarzite, Umbria AIGU insieme a Legambiente e alla presenza dell'Assessore Andrea Stafisso si è dedicata alla pulizia delle sponde e dell'area verde. A suggellare il lavoro dei volontari è stato un suggestivo concerto d'arpa, che ha unito cura dell'ambiente e musica.

Particolarmente significativo l'intervento realizzato nel cuore del centro storico, nel rione di Porta Santa Susanna, dove le scalette di via del Piscinello sono tornate a splendere grazie all'impegno dei volontari del Rinoceronte Teatro, che ha sede nella vicina via della Sposa.

L'associazione ha scelto di "adottare" le aree verdi che costeggiano le storiche scalette, realizzando una profonda opera di pulizia estesa anche alla scalinata di collegamento con viale Orazio Antinori e all'area vicina alla fermata dell'autobus.

L'attività dei volontari, alcuni dei quali arrivati anche da fuori regione, non si è fermata alla pulizia. Gli stessi partecipanti hanno infatti deciso di autotassarsi per acquistare piante, arbusti e fiori, successivamente messi a dimora nell'area verde, trasformandola in un piccolo *orto urbano. Un intervento che restituisce attenzione a uno spazio che da decenni attendeva un'azione di valorizzazione e che contribuisce anche a dare nuovo risalto alla fontana del Piscinello, recentemente restaurata dal Comune di Perugia attraverso la campagna Art Bonus.

«Il teatro è luogo di comunità – spiega il responsabile del Rinoceronte Teatro Gianluca Iadecola –. Allora ci siamo chiesti cosa potessimo fare di concreto per la comunità e abbiamo scelto di prenderci cura delle aree verdi di via del Piscinello, con l'obiettivo di rendere la città più bella e vivibile. Il messaggio che abbiamo voluto mandare oggi è che, se ciascuno di noi decide di occuparsi di ciò che gli sta intorno, tutti insieme possiamo compiere una piccola rivoluzione, rendendo più accogliente la nostra città».

Al Parco della Pescaia e in via XX Settembre, l'associazione Il Profumo dei Tigli è stata invece impegnata nella messa a dimora di fiori e nella rimozione dell'edera dagli alberi in sofferenza. All'intervento ha partecipato anche l'assessore all'Ambiente David Grohmann.

Numerose le altre attività distribuite nel corso della giornata. In via Fiorenzuola è stata completata la tinteggiatura dell'intonaco insieme all'allestimento di una fioriera; Vivi Case Bruciate è tornata in campo nell'area della scuola Gabelli; il Comitato Ginkgo Biloba Perugia è intervenuto al Parco Vittime delle Foibe, a Madonna Alta, con la preparazione del terreno e la piantumazione di essenze mellifere come lavanda, rosmarino e timo, accompagnate dalla posa di un cartello didattico.

Interventi anche in via Borghetto e via Prezzolini, con lavori di manutenzione dell'area verde, ripristino della pavimentazione e piantumazione di rose e fiori.

La conclusione del fine settimana è stata affidata anche al quartiere di *Santa Lucia, dove la Proloco Santa Lucia e Qua lo Zoccolo hanno organizzato una camminata e un momento finale dedicato alle iniziative realizzate durante la Settimana della Custodia. All'appuntamento pomeridiano ha preso parte l'assessore Grohmann, con un momento conviviale previsto a partire dalle 17.

Gli interventi avranno un'ultima appendice nella giornata di lunedì 21 settembre, quando ai Giardini Carducci sarà ripristinata e nuovamente dipinta di rosso la panchina simbolo del contrasto alla violenza sulle donne.

Si chiude così una settimana che ha attraversato centro storico, quartieri e frazioni, mettendo al centro un principio semplice: la cura della città non riguarda soltanto gli spazi, ma il rapporto che le persone costruiscono con i luoghi in cui vivono. La partecipazione di associazioni, comitati, volontari e cittadini ha trasformato piccoli e grandi interventi di manutenzione in occasioni concrete di cittadinanza attiva e di costruzione della comunità.

Al termine della seconda edizione della Settimana della Custodia, il Comune di Perugia rivolge un sentito ringraziamento a tutte le volontarie e a tutti i volontari che hanno messo a disposizione tempo, energie e competenze, alle associazioni, ai comitati, agli istituti di cultura, alle associazioni di categoria e a tutte le realtà che hanno scelto di partecipare e contribuire concretamente alle tante iniziative realizzate in questi giorni.