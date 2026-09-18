Sport Village 2026, al Gherlinda tornano in vetrina le discipline sportive

Eventi

Iniziativa del centro intrattenimento di Ellera di Corciano e del Coni Umbria

Presentazione martedì 22 settembre alle 11.30, alla sala Fiume di palazzo Donini a Perugia

(UNWEBs) – Perugia, Appuntamento ormai tradizionale e dall'alto valore educativo, lo Sport Village torna al centro intrattenimento Gherlinda di Ellera di Corciano con due giornate interamente dedicate allo sport e al divertimento di grandi e piccini, sabato 26 e domenica 27 settembre. L'evento, che promuove l'attività sportiva consentendo a tutti di sperimentare le varie discipline praticabili nel territorio, è anche quest'anno organizzato dal Gherlinda in collaborazione con il Coni Umbria.

Finalità e programma della due giorni, con tutte le federazioni sportive presenti e gli eventi collaterali in cartellone, verranno illustrati martedì 22 settembre, alle 11.30, a Perugia, nella sala Fiume di palazzo Donini. Alla presentazione dello Sport Village 2026 interverranno Eugenio Miccio e Simone Mainiero, direttori del centro intrattenimento Gherlinda, Carlo Moscatelli e Roberto Sparnaccini, rispettivamente presidente e delegato del Coni Umbria, Cristian Betti, consigliere regionale dell'Umbria, Pierluigi Vossi, assessore allo sport del Comune di Perugia, Lorenzo Pierotti e Francesco Cocilovo, rispettivamente sindaco e assessore allo sport del Comune di Corciano, Lorenzo Bertinelli, coordinatore regionale scuole

Regione Umbria, Roberta Mecarelli, dirigente scolastico Direzione didattica di Corciano Villaggio Girasole, Daniele Gambacorta, dirigente scolastico dell'Istituto comprensivo Benedetto Bonfigli di Corciano, e rappresentanti della onlus 'Gli amici di Cate'.