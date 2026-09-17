La Francescana Sorprendente: una passeggiata cicloturistica per tutti nel cuore di Spello

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Appuntamento sabato 19 settembre alle ore 9,30 presso la Porta Consolare. L’iniziativa è gratuita e prevede un circuito di circa 12 km lungo il percorso di Spello Splendidissima

(UNWEB) Spello, – Una passeggiata cicloturistica inclusiva, aperta a tutte le persone e pensata per valorizzare modi, ritmi e forme diverse di partecipazione: è questo il cuore de La Francescana Sorprendente, in programma sabato 19 settembre, con partenza alle ore 9,30 da Porta Consolare a Spello e arrivo nello stesso luogo alle ore 12. L’iniziativa propone un’esperienza condivisa che mette al centro la mobilità per tutti, la socialità e la scoperta del territorio, trasformando il percorso in un viaggio accessibile e partecipato.

Il tracciato è un anello cicloturistico di circa 12 km lungo il percorso Spello Splendidissima, itinerario tematico della Ciclovia La Francescana (che comprende un tragitto di circa 180 chilometri tra Assisi e Spoleto, attraverso la pianura della Valle Umbra, la Fascia Olivata e le colline del Sagrantino). La passeggiata di sabato attraverserà la campagna della Chiona e le sue chiese campestri, conduce alla scoperta del borgo e raggiunge la Villa dei Mosaici, immergendo i partecipanti nel paesaggio olivato e nel patrimonio culturale di Spello. Un percorso che intreccia mobilità dolce, natura, storia, comunità e tradizioni, rendendo l’esperienza accessibile e significativa per tutti.

La partecipazione è aperta a una vasta gamma di mezzi, per garantire la piena inclusività: biciclette muscolari, e-bike, carrozzine elettriche, scooter elettrici a quattro ruote, ruotini elettrici per carrozzina, tribike a pedalata assistita, tandem inclusivi e altri dispositivi adatti alla mobilità inclusiva. La passeggiata è gratuita. Info e iscrizioni: www.lafrancescanasorprendente.it

L’evento è organizzato da Felcos e La Francescana Ciclostorica sd, nell’ambito del progetto sul turismo per tutti Umbria Sorprendente (promosso dalla Regione Umbria in collaborazione con Felcos, Sviluppumbria spa e Anci Umbria e finanziato dal Ministro per la Disabilità), in collaborazione con Umbria&Bike, con il patrocinio del Comune di Spello e con la partnership di You Mobility, Fiab Umbria (Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta) e la Rete Umbra per l’Accoglienza e il cicloturismo inclusivo.

SPELLO SPLENDIDISSIMA

Spello Splendidissima è uno dei piccoli itinerari che stanno nascendo intorno al grande anello della ciclovia La Francescana. Nell’anno degli 800 anni di San Francesco, la Ciclovia La Francescana vuole essere non soltanto un percorso cicloturistico, ma un nuovo modo di mettere in relazione città, paesi, campagna, patrimonio culturale e comunità. A rendere oggi ancora più concreta questa visione è la presenza della segnaletica e dei servizi essenziali lungo la Ciclovia, che rendono il percorso pienamente fruibile non soltanto in occasione dell’evento, ma durante tutto l’anno, contribuendo ad arricchire l’offerta regionale del cicloturismo e a rafforzare la proposta umbra di esperienze turistiche sostenibili, lente e legate alla scoperta dei territori.

Una ciclovia che non misura il proprio valore soltanto nei chilometri percorsi, ma nella capacità di accogliere, mettere in relazione le persone e fare della bellezza un bene condiviso.

La Francescana per tutti è una giornata in movimento, un invito a guardare il cicloturismo, il paesaggio e la cultura con e in “tutti i sensi”, scoprendo insieme un territorio aperto all’incontro e alla partecipazione di tutti.

Il percorso Spello Splendidissima, ruota intorno alla Villa dei Mosaici, uno splendido luogo i cui contenuti culturali saranno resi accessibili a tutti entro la metà del prossimo anno attraverso un intervento in corso di progettazione da parte di FELCOS nell’ambito di Umbria Sorprendente. L’iniziativa si inserisce anche all’interno del progetto Worlds di Umbria&Bike, finanziato dalla Regione Umbria e dalla Camera di Commercio, finalizzato a sviluppare un’offerta turistica integrata di livello regionale, incentrata sui temi del turismo lento e inclusivo, da promuovere sui mercati nazionali e internazionali.

La giornata di Spello sarà anche uno degli appuntamenti del grande fine settimana de La Francescana Ciclostorica dell’Umbria, giunta alla sua 12ª edizione. Domenica 20 settembre, con partenza da Foligno, la ciclostorica porterà sulle strade della Valle Umbra biciclette d’epoca e abbigliamento vintage, lungo tre percorsi di 25, 55 e 80 km che attraverseranno alcuni dei luoghi più belli del territorio, con soste agli ormai immancabili super ristori.