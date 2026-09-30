Todi torna ai fasti del Medioevo con la Disfida di San Fortunato

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Dal 9 al 14 ottobre la città umbra ospita la rievocazione storica in concomitanza con la festa del Patrono

Il momento centrale sarà il Corteo dei Cortei dell'11 ottobre, con la rievocazione del Giuramento del Podestà, previsto dallo Statuto comunale del 1275, e degli antichi rapporti con altre città dell'Umbria

(UNWEB) Todi torna a raccontare la propria importante storia medievale con la Disfida di San Fortunato, in programma dal 9 al 14 ottobre 2026. La manifestazione, organizzata dall'Arcus Tuder, porterà nel centro storico cortei, rievocazioni di antichi mestieri, gare di tiro con l'arco, concerti, spettacoli con tamburini, sbandieratori, giullari, falconieri, danze medievali, combattimenti d'arme a contatto pieno, visite guidate e momenti di divulgazione dedicati alla storia della città.

Il momento centrale dell'edizione 2026 sarà il Corteo dei Cortei di domenica 11 ottobre, con la presenza di gruppi storici provenienti da diverse parti d'Italia e che nelle edizioni precedenti ha superato i mille partecipanti. Nel corso della giornata sarà rievocato il Giuramento del Podestà, ispirato al cerimoniale previsto dallo Statuto comunale di Todi del 1275, documento fondamentale per la ricostruzione della vita politica e istituzionale della città medievale, tuttora conservato insieme ad altri successivi esemplari nell'Archivio Storico di Todi, i cui scaffali corrono per chilometri proprio sotto le fondamenta del Tempio di San Fortunato.

Il corteo attraverserà il centro storico fino alla scenografica scalinata della chiesa del Patrono , dove sarà rappresentato il rito pubblico del giuramento. La rievocazione sarà accompagnata da ambasciatori, milizie comunali, alfieri con i vessilli dei sei rioni della città storica.

Saranno inoltre rievocati gli antichi rapporti tra Todi e i comuni di Amelia, Tern e Alviano, attraverso la rappresentazione degli Istromenti di Sottomissione e dell'antico rituale dell'offerta del cero a San Fortunato. Gli episodi richiamano le vicende che, agli inizi del XIII secolo, portarono ampi territori della regione nella sfera politica di Todi.

Grande spazio sarà dedicato al tiro con l'arco storico e tradizionale. Sono attesi oltre 200 arcieri da tutta Italia, che domenica 11 ottobre parteciperanno alla Disfida , gara amichevole ambientata sempre nel centro storico. A questa si affiancherà il Palio dell'Aquila, competizione tra gli arcieri dei sei rioni cittadini.

Piazza del Popolo ospiterà inoltre la ventesima edizione della mostra-mercato in abito medievale "Tipico Todi", con artigianato, gastronomia e prodotti del territorio , insieme a banchi didattici dedicati agli antichi mestieri: dalla pergamena alla lavorazione dei metalli, dalla lana alla carta.

Il programma sarà completato da esibizioni di falconeria, giullaria, musica e danza storica, sbandieratori, tamburini e combattimenti in armatura , oltre a momenti dedicati alla ricostruzione della vita militare romana. Sabato 10 ottobre è previsto il banchetto medievale in costume nella trecentesca Sala delle Pietre, con un menu ispirato alla tradizione alimentare medievale.

Non mancheranno visite guidate, attività didattiche e iniziative dedicate alla conoscenza del patrimonio cittadino, dalle visite alle Cisterne Romane del I secolo a.C. alla Torre dei Priori del XIV secolo, fino al trekking urbano all'interno del Rione Colle e San Fortunato.

La manifestazione si concluderà mercoledì 14 ottobre, festa del Patrono, con un secondo corteo storico che dal sagrato del Duomo dell'Annunziata raggiungerà la chiesa di San Fortunato per l'offerta del Cero Votivo. Alle 18 seguirà la celebrazione della Santa Messa presieduta dal Vescovo della diocesi di Orvieto-Todi Mons. Gualtiero Sigismondi.

"La Disfida di San Fortunato - sottolinea il Sindaco di Todi Antonino Ruggiano - nasce con l'obiettivo di valorizzare il patrimonio storico e culturale di Todi attraverso una formula che unisce ricerca storica, rievocazione, folclore, divulgazione e coinvolgimento della comunità. Il progetto unisce intorno al Comune associazioni, cittadini, scuole, artigiani e gruppi storici, puntando a rafforzare la conoscenza della città, del territorio e la sua attrattività sul piano del turismo culturale" .

L'iniziativa, oltre alla collaborazione del Comune di Todi, gode del sostegno del Ministero della Cultura e della Fondazione Perugia.