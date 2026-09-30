Libri - "Beato Ercolano da Piegaro, Apostolo tra le genti"

Cultura

Sabato 3 settembre al Museo del Vetro presentazione del volume sulla vita del predicatore francescano

(UNWEB) – Piegaro, – "Beato Ercolano da Piegaro, Apostolo tra le genti" è il titolo del libro dedicato al predicatore francescano originario della Valnestore, che sarà presentato sabato 3 settembre alle ore 16 al Museo del Vetro.

Scritto da don Gianluca Alunni e Daniele Bolognini, con la prefazione dell'arcivescovo Ivan Maffeis, il volume ricostruisce la vita di Ercolano Gaucci (o di Gauccio) vissuto a cavallo tra '300 e '400.

Nato a Piegaro il 12 ottobre 1390, dimostra fin da giovanissimo una profonda inclinazione all'ascetismo e decide di vestire l'abito francescano poco più che diciottenne. È accolto, quasi certamente, nel convento di San Francesco a Siena. Fra Ercolano aderisce all'Osservanza e a 26 anni è ordinato sacerdote. Inizia un'intensa attività predicatoria. Vive in estrema povertà e nella mortificazione ed è sempre attento alle necessità dei più bisognosi. Nel 1434, Papa Eugenio IV gli affida l'incarico di fondare nuovi conventi in Lucchesia: sorgono le comunità di Pozzuolo, poi trasferitasi nell'ex monastero di San Cerbone, vicino a Massa Pisana, Barga e Pieve Fosciana, dove fra Ercolano stabilisce la sua base, pur continuando la predicazione itinerante.

Su incarico del Papa, fra Ercolano partecipa ad una missione dei francescani in Terra Santa ed Egitto, partendo fra la fine del 1439 e l'inizio del 1440; l'arrivo a Gerusalemme è datato probabilmente nel giugno 1440; dopo un importante passaggio in Egitto, il gruppo ritorna in patria, accolto trionfalmente a Firenze dal Papa in persona. In seguito fra Ercolano assume incarichi di responsabilità nell'ambito della Provincia Osservante lucchese, distinguendosi in particolare per il suo carisma di pacificatore. Consumata la sua vita per portare dappertutto l'annuncio evangelico, muore il 28 maggio 1451 a Pieve Fosciana. Dopo la sua morte cresce sempre di più la fama di santità che già lo aveva accompagnato in vita. Papa Pio IX, con decreto del 29 marzo 1860, conferma il titolo di Beato ad Ercolano da Piegaro, che, il 31 agosto 1862, è solennemente beatificato.

La presentazione sabato prossimo vedrà gli interventi dell'assessora comunale Sabrina Vernarecci, degli autori e della professoressa Antonella Ubaldi.