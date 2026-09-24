Diramate le Nomination dei Premi Speciali della 64ª edizione del Palio de San Michele

Cultura

(UNWEB) Bastia Umbra. Si è concluso ieri sera il ciclo delle sfilate della 64ª edizione del Palio de San Michele. Il Rione San Rocco ha chiuso le quattro serate portando in Piazza Mazzini "COMMEDIA IN TRE ATTI".

Questa mattina sono state rese note le nomination per il Premio "Monica Petrini", il Premio "Stella Nascente" e il Premio "Miglior Carro". I vincitori saranno proclamati lunedì 28 settembre, nella serata della Lizza e dell'assegnazione del Palio de San Michele 2026. Domani, venerdì 25 settembre, spazio ai più piccoli con il Rion Mini Sport 2026, mentre sabato 26 settembre la competizione tra i quattro Rioni tornerà protagonista con "I Giochi in Piazza", trasmessi in diretta streaming su terrenostre.info e paliodesanmichele.it.

Quattro serate che hanno visto protagonisti, nell'ordine, Sant'Angelo con "IL CORAGGIO DI RICORDARE", Moncioveta con "ERRORE DI STAMPA", Portella con "DiCarta" e San Rocco con "COMMEDIA IN TRE ATTI", accompagnate da una straordinaria partecipazione di pubblico e dalle tribune sold out per tutte le serate.

Prima dell'inizio della sfilata del Rione San Rocco, il Presidente della Giuria Tecnica Alberto Bassetti è stato intervistato in Piazza Mazzini dallo speaker del Palio Gianluca Bazzoffia, condividendo con il pubblico le proprie impressioni dopo aver assistito alle prime tre serate di sfilate.

«Faccio parte di diverse giurie teatrali e devo dire, senza voler fare classifiche, che non c'è nessuna manifestazione capace di trasmettere emozioni come questa. È difficile anche esprimerlo a parole: questa festa profuma veramente di partecipazione, di collaborazione, di entusiasmo. È qualcosa che tocca davvero.»

Alla domanda su cosa avrebbe portato con sé dell'esperienza del Palio e quale messaggio avrebbe voluto lasciare ai più giovani, Bassetti ha aggiunto:

«Bisogna essere così: voler vincere, tentare di vincere, ma partecipando, perché è questa la cosa più importante. Bisogna rispettare le altre squadre, essere collaborativi e avere tanto rispetto di se stessi e degli altri. Qui vedo che tutto questo c'è, e mi fa molto piacere.»

Con "COMMEDIA IN TRE ATTI" del Rione San Rocco si è quindi completato il quadro delle quattro sfilate della 64ª edizione, permettendo questa mattina alla Giuria Tecnica di procedere con le operazioni di voto e con la definizione delle nomination per i tre Premi Speciali.

Alla presenza del notaio Mario Biavati, della Presidente dell'Ente Palio Federica Moretti, del Coordinatore Claudio Fiorucci e dei Capitani dei quattro Rioni – Aurora Panzolini per Moncioveta, Chiara Proietti per Portella, Arianna Pettirossi per San Rocco e Matteo Battistini per Sant'Angelo – la Giuria Tecnica 2026 ha completato le operazioni di voto.

La Giuria della 64ª edizione è composta da:

Alberto Bassetti , scrittore teatrale e regista – Presidente di Giuria

Lia Francesca Morandini , costumista

Alessandro Chiti , scenografo teatrale

Giorgio Cantarini , attore di cinema e TV

Gilberto Scaramuzzo , autore, regista e attore

Pio Stellaccio , attore

Al termine delle operazioni, la Giuria ha consegnato al notaio la busta sigillata contenente le proprie valutazioni, che sarà aperta lunedì 28 settembre. Sono state invece rese note le nomination ufficiali dei tre Premi Speciali.

PREMIO "MONICA PETRINI" – Migliore interpretazione

Sfilata Rione Moncioveta: Emma Capocchia

Sfilata Rione Portella: Miryam Barilari

Sfilata Rione San Rocco: Rodolfo Mantovani

Sfilata Rione Sant'Angelo: Francesco Rossini





PREMIO "STELLA NASCENTE"

Sfilata Rione Moncioveta: Maria Romoli

Sfilata Rione Portella: Chloé Fioravanti

Sfilata Rione San Rocco: Gruppo Bambini Animali

Sfilata Rione Sant'Angelo: Ginevra Giambarioli





PREMIO "MIGLIOR CARRO"

Sfilata Rione Moncioveta: Stampante

Sfilata Rione Portella: Foresta di Rovi

Sfilata Rione San Rocco: Drago

Sfilata Rione Sant'Angelo: Cervello





I vincitori dei tre riconoscimenti saranno proclamati lunedì 28 settembre, nella serata della Lizza e dell'assegnazione del Palio de San Michele 2026. I Premi Speciali sono indipendenti dalla classifica generale e non concorrono al punteggio complessivo del Palio.

Il Palio prosegue verso Giochi, Minipalio e Lizza

Concluso il ciclo delle sfilate, il programma della 64ª edizione prosegue nei prossimi giorni.

Venerdì 25 settembre, a partire dalle ore 9:30, spazio ai più piccoli con il Rion Mini Sport 2026.

Sabato 26 settembre, alle ore 21:30, Piazza Mazzini tornerà ad accendersi per la seconda grande competizione tra i quattro Rioni: I GIOCHI IN PIAZZA, con Tiro alla fune, Corsa con i sacchi, Tandem e Albero della cuccagna.

Domenica 27 settembre, alle ore 21:30, saranno invece protagonisti i giovanissimi con la 34ª edizione del Minipalio, che si concluderà con l'assegnazione dello Stendardo 2026.

Lunedì 28 settembre arriverà infine l'atto conclusivo della competizione. Dopo la Veglia della Lizza nelle chiese rionali, prevista alle ore 17:00, alle 22:30 Piazza Mazzini ospiterà la Lizza e l'assegnazione del Palio de San Michele 2026, insieme alla proclamazione dei vincitori dei Premi Speciali.