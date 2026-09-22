Massa Martana. Teatro Consortium – Sabato 26 settembre "Omaggio a Lelio Luttazzi"

Cultura

(UNWEB) Massa Martana - Un viaggio raffinato e travolgente tra lo swing d'autore e la sensibilità del jazz contemporaneo.

Sabato 26 settembre alle ore 21, il Teatro Consortium si trasformerà nella culla della grande musica italiana con il concerto del Luttazzi Legacy Trio, uno degli appuntamenti più attesi della seconda edizione di "NOTE VERE", la rassegna concertistica diffusa coordinata dall'Associazione Filarmonica Umbra E.T.S. nella Media Valle del Tevere.

Il mito di Lelio Luttazzi riletto in chiave moderna

Protagonisti della serata saranno tre eccezionali musicisti: Massimo Moriconi al contrabbasso e basso elettrico, Manuel Magrini al pianoforte e Giovanni Colasanti alla batteria.

Nato nel 2023 nell'ambito del Premio intitolato allo storico compositore, pianista e conduttore televisivo, il Luttazzi Legacy Trio nasce proprio con l'intento di tributare un sincero e appassionato omaggio a una delle figure più emblematiche e versatili della cultura e dello spettacolo del secondo Novecento italiano. Il repertorio proposto affiancherà ai temi e alle canzoni più celebri firmate da Luttazzi alcune perle meno frequentate, riportate alla luce da arrangiamenti inediti e originali. L'intesa e il talento dei tre performer riescono a gettare un ponte ideale tra l'inconfondibile stile swing originale e il linguaggio espressivo del jazz moderno, confermando la straordinaria freschezza e l'attualità senza tempo della musica del Maestro triestino.

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