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Agenda digitale Umbria, Confcommercio chiama a raccolta le imprese ICT

Appuntamento giovedì 24 settembre, ore 14.30, a Perugia, Polo Formativo di Confcommercio Umbria

Di Redazione Umbria Notizie Web 22 Settembre 2026 – 13:33 1 min di lettura

(UNWEB) Perugia, – Digitale, innovazione e nuove opportunità per le imprese. È dedicato al futuro del settore ICT umbro l’incontro organizzato da Confcommercio Umbria per giovedì 24 settembre, alle 14.30, al Polo Formativo di Confcommercio Umbria, via Fontivegge 55, a Perugia.

L’appuntamento nasce con l’obiettivo di mettere a confronto imprese ICT e digitali, istituzioni e sistema associativo sui principali temi che interessano oggi il comparto: dalle opportunità offerte dagli strumenti regionali alle modalità di accesso alle gare pubbliche, fino alle nuove esigenze legate alla cybersicurezza.

Al centro dell’incontro saranno, in particolare, Agenda Urbana e componente digitale, gare d’appalto e parametri di partecipazione, accordi quadro e NIS2, la direttiva europea che introduce nuovi obblighi in materia di sicurezza informatica. Temi destinati ad avere un impatto significativo anche sulle imprese che operano nel settore ICT e che possono aprire nuovi spazi di collaborazione con la pubblica amministrazione e con il sistema economico regionale.

Particolare spazio sarà riservato al confronto diretto con le imprese. L’incontro non sarà infatti soltanto un momento informativo, ma anche un’occasione per raccogliere esigenze, criticità e proposte degli operatori del settore e per favorire nuove relazioni e opportunità di collaborazione.

L’appuntamento è aperto alle imprese ICT e digitali, socie e non socie, di Confcommercio Umbria.

La giornata segnerà anche la prima tappa, con l’assemblea elettiva, nel percorso di costituzione di ConfCom Innovazione, il nuovo soggetto di rappresentanza di Confcommercio Umbria dedicato alle imprese ICT e digitali. L'obiettivo è creare un punto di riferimento capace di mettere in relazione competenze, imprese e sistema Confcommercio e di rafforzare il confronto sui processi di innovazione e digitalizzazione del tessuto economico regionale.

Nota della Redazione

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