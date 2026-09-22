Perugia, dal 23 al 24 settembre la prima edizione di "PRAISE 2026",
il convegno di respiro internazionale dedicato alla Giustizia Riparativa, dell'inclusione sociale e delle pratiche riparative nei diversi contesti educativi e di comunità
Interverranno autorevoli studiosi ed esperti di rilievo nazionale e internazionale, tra cui i professori: Tim Chapman, direttore del Master in Restorative Practices dell'Università di Ulster; Paola Maggio, ordinaria di Diritto Processuale Penale presso l'Università degli Studi di Palermo; Sergio Salvatore, presidente dell'Associazione Italiana di Psicologia e ordinario di Psicologia Dinamica presso l'Università del Salento; Simone Grigoletto, associato di Filosofia Morale presso l'Università degli Studi di Padova; la dottoressa Maria Capone, mediatrice familiare e penale e coordinatrice del Centro di Giustizia Riparativa "Fiori di Loto" di Terni. Porterà la sua esperienza anche la giornalista Carla Chiappini, esperta di scrittura autobiografica, coordinatrice di redazioni giornalistiche e laboratori di scrittura in istituti penitenziari e di messa alla prova.
Una delle sessioni parallele del pomeriggio del 23 settembre è dicata al rapporto tra Comunicazione, Informazione e Giustizia Riparativa, con l'obiettivo di mettere in dialogo giornalisti, professionisti della comunicazione e studiosi sul contributo che i media possono offrire alla costruzione di una cultura della responsabilità, del dialogo e della coesione sociale. La riflessione prenderà avvio dalla consapevolezza che il modo in cui vengono raccontati il conflitto, il reato, le vittime, gli autori di reato e i percorsi di riparazione contribuisce in maniera determinante a orientare la percezione pubblica.
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