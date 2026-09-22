Premio Waste Carbon Free – Regione Umbria, Bettona tra i Comuni premiati

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Il Comune gestito da Gesenu si distingue per l'impegno nella riduzione dell'impatto ambientale della gestione dei rifiuti urbani

(UNWEB) Perugia, – C'è anche Bettona, Comune in cui Gesenu gestisce il servizio di igiene urbana, tra i cinque Comuni umbri premiati nella prima edizione regionale del "Waste Carbon Free – Regione Umbria", promosso da Fondazione Operate in collaborazione con AURI – Autorità Umbra Rifiuti e Idrico.

Il riconoscimento è stato consegnato questa mattina a Perugia, nel corso di una cerimonia che ha riunito amministrazioni, istituzioni e operatori del settore, e che ha posto al centro il tema della sostenibilità ambientale nella gestione dei rifiuti.

Insieme a Bettona sono stati premiati Ferentillo, Magione, Narni e Terni, a testimonianza dell'attenzione crescente dei Comuni umbri verso la riduzione dell'impatto ambientale dei servizi di gestione dei rifiuti.

Per Gesenu, il riconoscimento ottenuto da Bettona rappresenta un risultato che valorizza il percorso portato avanti sul territorio e il lavoro quotidiano svolto insieme all'Amministrazione e ai cittadini.

«Siamo particolarmente soddisfatti per il riconoscimento assegnato a Bettona, un territorio nel quale Gesenu gestisce il servizio di igiene urbana – la dichiarazione congiunta del Presidente di Gesenu Massimo Monni e del Consigliere Delegato di Gesenu Alessio Lutazi. – Il premio rappresenta un'importante occasione per valorizzare il lavoro che viene fatto quotidianamente e, allo stesso tempo, per ribadire quanto sia importante oggi misurare la sostenibilità della gestione dei rifiuti attraverso indicatori sempre più completi. La raccolta differenziata resta un elemento fondamentale, ma conoscere l'impatto complessivo del ciclo dei rifiuti permette di avere una visione più ampia e di individuare nuove possibilità di miglioramento».

Il premio introduce infatti una modalità di lettura delle performance ambientali che affianca alla percentuale di raccolta differenziata la misurazione delle emissioni pro capite di CO₂ equivalente.

L'indicatore considera l'intero ciclo di gestione del rifiuto: dalla produzione alla raccolta, dal trasporto agli impianti di destino, fino alle diverse forme di trattamento e allo smaltimento finale. Un approccio che consente quindi di ricondurre a un unico parametro l'impatto complessivo della gestione dei rifiuti.

Per la valutazione dei Comuni umbri sono stati utilizzati i dati 2024 del Catasto nazionale rifiuti ISPRA, applicando il modello previsto dalle linee guida per la stima dell'impatto ambientale nella gestione dei rifiuti. I Comuni sono stati inoltre suddivisi in categorie omogenee, tenendo conto delle differenti caratteristiche territoriali e demografiche.

La declinazione regionale del premio rappresenta una prima esperienza in Italia: l'Umbria è infatti il primo territorio nel quale il modello "Waste Carbon Free" viene sperimentato e valorizzato su scala regionale.

La cerimonia ha rappresentato così un momento di riconoscimento per i Comuni premiati e, allo stesso tempo, un'occasione di confronto sull'evoluzione dei criteri attraverso i quali misurare la sostenibilità dei servizi di igiene urbana.

Per Gesenu, il riconoscimento di Bettona si inserisce in un percorso nel quale innovazione, attenzione agli impatti ambientali e collaborazione con le amministrazioni sono elementi centrali per continuare a migliorare la qualità e la sostenibilità dei servizi.