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Orgoglio Città della Pieve - I fratelli Francesco e Alessio Fagiolari dominano la scena motociclistica nazionale e regionale

Di Redazione Umbria Notizie Web 22 Settembre 2026 – 13:04 1 min di lettura

(UNWEB) Città della Pieve  Città della Pieve si conferma ancora una volta fucina di grandi talenti sportivi nel mondo del motociclismo fuoristrada. A portare in alto il nome della nostra città sono i fratelli Francesco e Alessio Fagiolari, protagonisti di una stagione straordinaria ricca di successi, titoli e prestazioni d'eccellenza.

Francesco Fagiolari, veterano del motocross con ben 30 anni di attività agonistica ad alti livelli, ha chiuso un'altra annata da incorniciare in sella alla sua Yamaha YZF 450 (categoria MX1). Impegnato con costanza sia nel campionato regionale che in quello italiano — quest'ultimo articolato su 5 tappe in tutta Italia —, Francesco ha brillato nell'appuntamento conclusivo a Cremona, dove ha conquistato il suo miglior piazzamento stagionale chiudendo al 4° posto a un soffio dal podio. Nonostante abbia saltato una prova, ha chiuso il campionato italiano al 6° posto assoluto. A livello locale, invece, il talento pievese ha confermato la sua assoluta supremazia: per il quarto anno consecutivo, Francesco sale infatti in cima al podio laureandosi Campione Regionale Umbro.

Straordinario e trionfale anche il percorso del fratello Alessio Fagiolari, che ha letteralmente dominato il prestigioso Campionato Italiano Regolarità Gruppo 5 (dedicato alle moto d'epoca). In sella alla sua Puch 250 F3 del 1981 e difendendo i colori del club marchigiano "Gruppo Amatori Fuoristrada Sibillini", Alessio ha compiuto un'impresa perfetta: ha vinto tutte e 7 le prove in calendario, sbaragliando la concorrenza nazionale e conquistando il gradino più alto del podio con una superiorità schiacciante.

L'Amministrazione Comunale e l'intera comunità di Città della Pieve desiderano esprimere il più vivo orgoglio e le più sincere congratulazioni a Francesco e Alessio per questi straordinari risultati. Due fratelli uniti dalla stessa smisurata passione per le due ruote, capaci di trasformare il sacrificio, la dedizione e l'amore per lo sport in traguardi di altissimo livello che danno lustro al nostro territorio.

Nota della Redazione

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