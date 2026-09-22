Umbria Lavoro Fest, presentato il programma ufficiale: il 1° e 2 ottobre Terni al centro del lavoro. De Rebotti: "Un appuntamento realmente utile per far incrociare domanda e offerta". Ciprini: "Vogliamo che il CPI sia un luogo dove ricevere un aiuto real

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(UNWEB) – Terni, È stato presentato questa mattina dall'assessore regionale allo sviluppo economico Francesco De Rebotti e dall'amministratrice unica di Arpal, Tiziana Ciprini - negli spazi che ne faranno da cornice - il programma dell'Umbria Lavoro Fest, l'evento regionale dedicato all'occupazione promosso dalla Regione Umbria e da ARPAL Umbria nell'ambito delle politiche di coesione del Programma regionale FSE+ 2021-2027.

L'evento, in programma l'1 e il 2 ottobre presso il Centro Direzionale 'Il Tulipano' di Terni, si presenta con un claim che ne sintetizza lo spirito: "Partecipa ai colloqui di lavoro, scopri le aziende, ascolta gli esperti, incontra le istituzioni". La manifestazione si aprirà con l'inaugurazione ufficiale dei nuovi spazi del Centro per l'Impiego di Terni, appena ultimati all'interno de 'Il Tulipano' grazie ai fondi del Pnrr. Al taglio del nastro sarà presente la Presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, che darà anche il via ai lavori del tavolo strategico 'Lavoro, sviluppo, giovani: verso Umbria 2030', un momento cruciale in cui istituzioni, sindacati e associazioni datoriali tracceranno le linee guida del futuro economico umbro.

La due giorni sarà animata da un programma pensato per rispondere alle esigenze di ogni categoria professionale con un taglio particolarmente rivolto ai giovani. Ogni convegno (nella Sala 'Santoloci') sarà a cura dell'assessore di riferimento con il cardine della trasversalità rispetto ai temi del lavoro: Cultura e Creatività, il vicepresidente della Regione Tommaso Bori guiderà il panel dedicato alla nuova legge regionale, tra tutele per i lavoratori e opportunità per le imprese creative; Transizione Ecologica, l'assessore Thomas De Luca condurrà il confronto sull'economia green, le nuove filiere del lavoro a Terni e le competenze del futuro; Agricoltura e Legalità, sarà l'assessora Simona Meloni a presiedere i lavori su sviluppo rurale, lavoro agricolo e strumenti di lotta al caporalato; Giovani e Formazione, un panel dedicato al progetto di Pentima e alla formazione professionale con Università, ITS e IFTS, con la partecipazione dell'assessore Fabio Barcaioli. Infine inclusione e mercato del lavoro, De Rebotti curerà i focus sul lavoro come strumento di inclusione sociale, sul benessere organizzativo e sulle riforme del mercato del lavoro.

Parallelamente all'attività istituzionale la 'Piazzetta Il Tulipano' e gli spazi del CPI ospiteranno circa 20 workshop pratici e interattivi per chi cerca lavoro: si parlerà di autoimpiego per gli under 35 (con le novità del DL 60/2024), di come usare l'intelligenza artificiale 'senza ansia' con l'esperta Sonia Montegiove. Di IA si parlerà anche con Fabiana Andreani divulgatrice e tiktoker specialista in orientamento e lavoro per under 35, anche su come "smontare le leggende metropolitane sul mondo professionale e sull'uso dell'IA". A questo si aggiungono i "Corner Permanenti" sempre attivi: spazi per la revisione del CV in tempo reale, simulazioni di colloqui, orientamento Eures per l'estero e consulenze su misura.

"La prima edizione dell'Umbria Lavoro Fest riporta in Umbria un evento interamente dedicato al lavoro e alle politiche attive e lo fa scegliendo Terni, una città che rappresenta uno dei cuori produttivi della nostra regione", ha dichiarato l'assessore regionale allo Sviluppo Economico e alle Politiche del Lavoro, Francesco De Rebotti. "È un segnale importante per il valore che vogliamo attribuire alle politiche capaci di accompagnare le trasformazioni economiche. Il programma è ricchissimo per costruire un appuntamento realmente utile, capace di far incrociare domanda e offerta e di affrontare le grandi questioni per il futuro dell'Umbria".

"Per l'Agenzia, Umbria Lavoro Fest – ha aggiunto Tiziana Ciprini, Amministratrice Unica di Arpal Umbria - rappresenta un nuovo punto di partenza, l'occasione per presentare ai cittadini una profonda riforma orientata all'efficienza. L'Umbria Lavoro Fest vuole togliere ansia e negatività dalla ricerca del lavoro e trasformarla in un momento di confronto e di azione, con workshop pratici dedicati alla scrittura del CV, alla gestione dei colloqui e all'utilizzo dell'Intelligenza Artificiale. Anche l'area bimbi gratuita va nella direzione di rendere l'iniziativa realmente accessibile, aiutando chi deve conciliare famiglia e ricerca attiva di lavoro. È questa la nuova ARPAL che vogliamo raccontare".

La risposta del territorio è stata immediata. La campagna social per sensibilizzare la categoria dei neet partita da settimane (con l'hashtag #ULF), supportata dalla stampa locale e da campagne di affissione nei maggiori centri umbri, ha incuriosito oltre 5.000 utenti che in questi 10 giorni hanno cliccato sul link alle offerte di lavoro. Significativo è stato l'invio da parte di ARPAL di circa 20.000 email mirate a tutti gli iscritti al Centro per l'Impiego, invitandoli a candidarsi alle posizioni aperte. Ad oggi circa 300 colloqui sono stati già fissati per la prima giornata, attraverso la piattaforma web dell'evento generando un intenso calendario di incontri mirati tra candidati e imprese che si svolgeranno direttamente in fiera. Oltre all'area colloqui, i candidati e i visitatori potranno interagire liberamente con oltre 50 desk informativi animati da aziende del territorio, Università, Adisu, ITS, Sviluppo Lavoro Italia, Ministero del Lavoro e Camera di Commercio.

Paolo Sereni, direttore di Arpal Umbria, ha sottolineato come i dati sulle candidature restituiscano una platea eterogenea e trasversale: "I candidati ai colloqui dell'Umbria Lavoro Fest presentano un profilo demografico molto vario, con una maggioranza femminile che raggiunge il 56%, rispetto al 44% di presenze maschili. L'età dei partecipanti attraversa praticamente l'intera vita lavorativa, dai neo-maggiorenni fino ai profili senior di 65 anni: l'età media è di 35,3 anni e la metà esatta della platea è composta da under 32. La fascia più numerosa è quella tra i 18 e i 25 anni, che rappresenta il 29,6% dei candidati, seguita dai 26-35enni con il 28,8%. Significativa anche la presenza di persone in cerca di ricollocamento tra i 46 e i 55 anni, che rappresentano il 20% del totale. Seguono le fasce 36-45 anni, con il 14,4%, e gli over 55, con il 7,2%. Anche sul fronte della provenienza emerge una componente diversificata: l'81,6% dei candidati è nato in Italia, mentre il 18,4% è nato all'estero".

L'Umbria Lavoro Fest nasce anche come un momento di festa e networking per tutta la comunità. L'evento avrà una spiccata dimensione digitale: la postazione 'Terrazza On Air' trasmetterà dirette streaming e interviste a getto continuo per raccontare l'evento live.

L'inclusività sarà, inoltre, un valore fondante: altre all'Agorà digitale per le connessioni e interventi anche a distanza, per supportare concretamente le famiglie è stata predisposta un'Area Bimbi gratuita, permettendo ai genitori di sostenere i colloqui o seguire i convegni con la massima serenità. Infine, a chiudere l'intensa agenda delle due giornate, non mancheranno momenti di networking informale con aperitivo e musica, per celebrare il lavoro in un clima contemporaneo, sereno e costruttivo.

Tutti i dettagli, il programma completo, gli orari e le offerte di lavoro sono disponibili tramite la web app dedicata sul sito www.umbrialavorofest.it.

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