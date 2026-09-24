Sottoscritto il Protocollo d'intesa tra il COSC Polizia Postale Umbria e ARPA Umbria, per la prevenzione e il contrasto dei crimini informatici sui sistemi informativi.

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(UNWEB) Stamattina, il Dirigente del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica della Polizia Postale per l'Umbria, dr. Francesco Verduci e il Direttore Generale di ARPA Umbria, ing. Alfonso Morelli, hanno siglato il Protocollo d'intesa per la prevenzione e il contrasto dei crimini informatici a tutela dei sistemi informativi e delle infrastrutture tecnologiche in uso all'Ente.



Il Protocollo prevede una collaborazione volta alla condivisione e all'analisi di informazioni per prevenire e contrastale eventuali attacchi o danneggiamenti informatici, segnalazioni di emergenze relative a vulnerabilità dei sistemi e sviluppo di attività di comunicazione per fronteggiare le situazioni di emergenza. Tutelare i dati sensibili e salvaguardare la continuità dell'erogazione dei servizi sono gli obiettivi principali dell'Accordo.

Del resto, nel delicato settore della protezione della sicurezza cibernetica, la rapidità e l'aggiornamento del flusso informativo costituisce uno strumento insostituibile per la realizzazione di efficaci strategie di prevenzione e di repressione, a fronte di sempre più sofisticate e mutevoli dinamiche d'attacco.

La Polizia Postale è quotidianamente impegnata nella creazione di forme sempre più solide e strutturate di collaborazione, che consentano di ottimizzare le conoscenze acquisite, anche grazie al fondamentale contributo dei numerosi attori istituzionali coinvolti e delle più qualificate realtà del mondo imprenditoriale, sia in ambito nazionale sia a livello regionale.

Si tratta di un settore della sicurezza su cui hanno influito anche gli effetti derivanti da un panorama internazionale ancora caratterizzato dalla forte instabilità conseguita ai diversi conflitti in corso, che ha determinato un aumento degli attacchi a livello nazionale, soprattutto contro istituzioni finanziarie, nonché Enti e aziende che operano in vari settori strategici per il nostro Paese.

Il documento è stato firmato alla presenza del Questore della Provincia di Perugia, Dario SALLUSTIO, il quale ha così commentato l'iniziativa: "Questo Protocollo rafforza la collaborazione tra le Istituzioni nella tutela dei sistemi e delle infrastrutture digitali, con l'obiettivo di prevenire e contrastare le minacce informatiche e garantire la continuità e la sicurezza dei servizi pubblici. Fare rete e condividere tempestivamente informazioni e competenze rappresenta oggi uno strumento essenziale per la sicurezza del territorio".

Aggiunge il dr. Verduci: "La stipula del protocollo con ARPA Umbria rappresenta un tassello fondamentale per rafforzare in modo strutturato la prevenzione e il contrasto dei crimini informatici che possono colpire i sistemi informativi "critici" e, più in generale, le infrastrutture digitali del territorio. Considerato il supporto che ARPA Umbria offre alla Regione ed agli altri Enti Locali nel delicato campo della prevenzione dell'inquinamento e della tutela ambientale, la sottoscrizione del protocollo consente quindi di agganciare direttamente le competenze specialistiche, i servizi e le tecnologie di ARPA Umbria all'azione di prevenzione e contrasto del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica Umbria, creando una filiera integrata di sicurezza.

In questo modo si favorisce una cooperazione stabile tra livello regionale e nazionale, in

coerenza con la Strategia Nazionale di Cybersicurezza 2022‑2026, migliorando la capacità di

risposta tempestiva agli incidenti, la protezione delle reti e delle informazioni e la resilienza digitale

complessiva del territorio umbro"

Ancora l'ing. Morelli: "Come ente pubblico siamo già oggi esposti quotidianamente a tentativi di attacco informatico, più o meno rilevanti. ARPA Umbria, quale soggetto chiamato a garantire con continuità attività essenziali di controllo e monitoraggio ambientale, non può permettersi che la disponibilità dei servizi e dei dati, la loro integrità o la loro riservatezza siano compromesse. Il Protocollo sottoscritto oggi rappresenta quindi uno strumento concreto per rafforzare la capacità di prevenzione, risposta e ripristino dell'Agenzia, accrescendone la resistenza e la resilienza e contribuendo, al tempo stesso, alla sicurezza e alla resilienza del sistema pubblico nel suo complesso"