Un semplice gesto che vale una vita: l'Umbria si unisce per la settimana nazionale "Match it Now!" Varie le iniziative in programma nel territorio regionale per sensibilizzare sulla donazione di midollo osseo e cellule staminali

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(UNWEB) – Perugia, – Trovare una persona compatibile per un trapianto di cellule staminali o midollo osseo è un evento raro ma, quando accade, rappresenta l'unica concreta speranza di guarigione per tanti pazienti affetti da gravi malattie del sangue. Per questo motivo la direzione Salute e welfare della Regione Umbria, insieme alle Aziende ospedaliere di Perugia e di Terni e alle Usl Umbria 1 e 2, promuove sul territorio regionale la nuova edizione di "Match it Now!".

La settimana nazionale per la donazione di midollo osseo e cellule staminali emopoietiche, iniziata il 21 e in corso fino al 27 settembre prossimo, ha infatti l'obiettivo di informare i cittadini e reclutare nuovi donatori, in particolare tra i giovani dai 18 ai 35 anni. L'iniziativa è promossa dal ministero della Salute, dal Cnt (Centro nazionale trapianti), dal Cns (Centro nazionale sangue), dal registro Ibmdr (Registro nazionale italiano dei donatori di midollo osseo) e dal Gitmo (Gruppo italiano per il trapianto di midollo osseo), affiancati dalle associazioni Admo (Associazione donatori midollo osseo), Adoces (Associazione donatori cellule staminali) e Adisco (Associazione donatrici sangue di cordone ombelicale). In Umbria la rete sanitaria e il mondo del volontariato lavorano in sinergia per offrire ai cittadini tutte le informazioni necessarie e la possibilità di iscriversi direttamente al Registro regionale donatori. L'evento, inoltre, vuole abbattere le esitazioni e ricordare quanto sia semplice accedere a questo percorso. Per iscriversi al registro bastano, infatti, un colloquio informativo e un piccolo prelievo di sangue o un campione salivare. Un impegno minimo da parte di chi dona, che per chi aspetta può significare una vera e propria seconda possibilità di vita.

Nella giornata di domani, venerdì 25 settembre, si terranno varie iniziative sul territorio:

All'ingresso principale dell'Ospedale di Perugia, dalle ore 8:30 alle 13:30, sarà allestito un desk informativo dove i professionisti dell'Aferesi, del Servizio immunotrasfusionale e dell'Ematologia, coordinati dal Centro regionale trapianti, saranno a disposizione per chiarire dubbi e aiutare le persone nell'iscrizione

Analogamente, dalle ore 9 alle 12:30, i medici esperti dei Servizi immunotrasfusionali dei presidi ospedalieri della Usl Umbria 1 accoglieranno i cittadini presso gli ingressi degli ospedali di Città di Castello e di Gubbio-Gualdo Tadino per rispondere alle domande e illustrare il percorso del dono

L'Azienda ospedaliera Santa Maria di Terni aderisce all'iniziativa tramite la struttura complessa di Immunoematologia e trasfusionale, diretta dalla dottoressa Marta Micheli. Dalle ore 8:30 alle 12:30, sarà presentata una campagna rivolta ai cittadini con la distribuzione di materiale informativo per la donazione di midollo osseo e cellule staminali. L'AoTr, inoltre, è polo di reclutamento del settore: chi volesse donare può tenere il colloquio conoscitivo ed effettuare il prelievo. Il campione sarà poi inviato a Perugia per la tipizzazione, in vista dell'inserimento nei registri nazionali

L'Usl 2 aderisce alla settimana nazionale "Match it Now!" con l'ospedale Santa Maria della Stella di Orvieto. Sempre nella mattinata di venerdì, dalle ore 11 alle 14, all'ingresso del presidio ospedaliero sarà allestito un desk informativo con la presenza di personale sanitario e specialisti in ematologia per offrire chiarimenti

"In questa giornata dedicata alla sensibilizzazione sulla donazione di midollo osseo – la presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti –, desidero esprimere la mia più profonda gratitudine a tutto il personale sanitario che, con competenza, dedizione e umanità, rende possibile ogni giorno il miracolo della vita. Grazie a voi, migliaia di pazienti affetti da gravi malattie del sangue possono sperare, combattere e guarire. La donazione è un gesto semplice, ma straordinario. È un atto di solidarietà che può letteralmente salvare una vita. Per questo, rivolgo un appello speciale ai giovani: iscrivetevi al Registro nazionale donatori. È un impegno che non costa nulla, ma che può significare tutto per chi attende una seconda possibilità".