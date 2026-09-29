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Palazzo Donini si illumina di rosso per la giornata mondiale per il cuore

Di Redazione Umbria Notizie Web 29 Settembre 2026 – 20:02 1 min di lettura

Di Abxbay - Opera propria, CC0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=15059115

(UNWEB) – Perugia,  – Palazzo Donini si illumina di rosso questa sera, martedì 29 settembre, in occasione della Giornata mondiale per il cuore (World Heart Day), la campagna internazionale dedicata alla sensibilizzazione sulle malattie cardiovascolari e sull'importanza della prevenzione.

La Regione Umbria aderisce simbolicamente alla ricorrenza illuminando di rosso la facciata della sede della Giunta regionale, richiamando l'attenzione sull'importanza della tutela della salute cardiovascolare, della prevenzione e della diagnosi precoce.

La Giornata mondiale per il cuore, promossa a livello internazionale dalla World Heart Federation, si celebra ogni anno il 29 settembre. L'edizione 2026 prosegue la campagna "Don't Miss a Beat", che invita a non sottovalutare i segnali delle patologie cardiovascolari, a proteggere la salute del cuore attraverso la prevenzione e ad accrescere la consapevolezza sui principali fattori di rischio.

Le malattie cardiovascolari rappresentano infatti la principale causa di morte a livello mondiale. Molti dei fattori di rischio possono essere prevenuti o controllati attraverso corretti stili di vita, attività fisica, un'alimentazione equilibrata, controlli periodici e una maggiore attenzione ai segnali che possono indicare la presenza di una patologia.

L'illuminazione in rosso di Palazzo Donini si inserisce nell'iniziativa internazionale del World Heart Day per richiamare ciascuno all'importanza di prendersi cura della propria salute cardiovascolare.

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Nota della Redazione

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