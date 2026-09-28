Terni-Ast, esito del vertice al Mimit sul nodo energia: la Regione Umbria definisce il percorso su idroelettrico, centrale di pentima e sostegno alle misure nazionali ed europee

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(UNWEB) – Roma, - Si è svolto nella giornata odierna a Roma, presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, l'incontro istituzionale di monitoraggio sull'attuazione dell'Accordo di Programma per Acciai Speciali Terni convocato per fare il punto sulle prospettive industriali e sul contenimento dei costi energetici dello stabilimento a cui hanno partecipato il ministro Adolfo Urso e la presidente della Regione Stefania Proietti e gli assessori regionali Thomas De Luca e Francesco De Rebotti.

Al termine del tavolo ministeriale, la Regione Umbria comunica i quattro punti centrali emersi dal confronto e definiti dall'amministrazione regionale:

La Regione ha chiesto e ottenuto l'apertura formale di un tavolo tecnico di confronto sul disegno di legge regionale pre-adottato in materia di grandi derivazioni idroelettriche. Il tavolo consentirà di verificare ex-ante ed eliminare eventuali criticità di legittimità costituzionale, garantendo la massima solidità giuridica e la certezza delle norme applicabili.

È stato comunicato e illustrato un cronoprogramma dettagliato che scandisce tutte le fasi amministrative da oggi fino alla naturale scadenza delle concessioni idroelettriche, prevista per il 2029. La definizione dei tempi offre un quadro chiaro a tutte le parti coinvolte per la gestione integrata della risorsa idrica ed energetica a supporto del territorio e della produzione industriale.

La Regione ha comunicato l'intenzione di avviare le procedure di gara per la Centrale idroelettrica di Pentima nel più breve tempo possibile. La gara verrà gestita in maniera separata ed autonoma rispetto al complesso delle altre concessioni regionali, tenendo conto del quadro patrimoniale specifico che vede le opere bagnate di proprietà della società Arvedi AST.

La Presidente della Regione Stefania Proietti ha confermato la propria immediata disponibilità a supportare in sede europea i provvedimenti nazionali diretti alla tutela della competitività siderurgica. L'azione congiunta si concentrerà prioritariamente sulla misura relativa al credito d'imposta per l'acquisto e l'utilizzo del rottame ferroso, leva fondamentale per l'abbattimento dei costi di produzione dei forni elettrici.

Nel corso dell'incontro sono stati ascoltati anche i rappresentanti delle organizzazioni sindacali, il cui indispensabile presidio se da una parte conferma la progressione di impegni sul versante degli investimenti e sui livelli occupazionali dall'altro testimonia anche l'assoluta necessità di portare a compimento gli impegni sul tema del costo dell'energia, nel quadro del mercato della produzione europea di acciaio in tempi rapidi.

L'amministrazione regionale conferma il proprio impegno per la salvaguardia dello stabilimento di Terni, dei volumi produttivi e dell'occupazione, unendo la certezza dei percorsi normativi regionali a una forte azione di accompagnamento delle politiche energetiche in ambito nazionale ed europeo.