Agricoltura e futuro: al via "Terra Tua", il ciclo di 8 incontri territoriali promosso dalla Regione sulla nuova Pac. primo appuntamento il 30 settembre a Spoleto

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(UNWEB) – Perugia, - Prende il via da Spoleto, mercoledì 30 settembre alle ore 16.30, il ciclo di otto incontri territoriali promosso dalla Regione Umbria per fare il punto sull'attuazione del Complemento di Sviluppo Rurale (CSR) Umbria 2023-2027 e accompagnare il sistema agricolo regionale verso la nuova programmazione della Pac - Politica Agricola Comune 2028-2034.

"Terra Tua. Dai territori alla nuova Pac. Idee per il futuro dell'agricoltura umbra" è il titolo del percorso, pensato per aprire un confronto diretto con imprese agricole, organizzazioni professionali, istituzioni e comunità locali. Dopo Spoleto, gli incontri faranno tappa a Cascia, Città di Castello, Fabro, Marsciano, Castiglione del Lago, Terni e Perugia, affrontando le specificità e i fabbisogni delle diverse aree dell'Umbria. L'obiettivo è duplice: approfondire quanto realizzato e quanto ancora in corso nell'ambito del CSR 2023-2027 e, allo stesso tempo, raccogliere indicazioni e proposte per contribuire alla definizione delle priorità dell'Umbria in vista della Pac 2028-2034.

"La nuova Pac non può essere qualcosa che i territori aspettano per poi adeguarsi: dobbiamo contribuire a costruirla adesso, partendo da chi l'agricoltura la vive e la fa ogni giorno – dichiara l'assessora regionale all'Agricoltura, Simona Meloni –. È questa la ragione per cui ho fortemente voluto aprire un percorso di confronto in tutta l'Umbria, prima che le scelte della programmazione 2028-2034 siano definite. Vogliamo ascoltare imprese, associazioni, amministratori e comunità rurali e trasformare le loro esigenze in proposte concrete. L'Umbria deve arrivare alla nuova programmazione europea con una visione chiara e una voce forte, capace di difendere il reddito degli agricoltori, sostenere competitività e innovazione e valorizzare le specificità delle nostre produzioni. Le politiche agricole funzionano quando non vengono calate dall'alto, ma costruite insieme ai territori".

I contributi raccolti nel corso degli otto appuntamenti confluiranno nel documento conclusivo della Conferenza regionale, con l'obiettivo di mettere in relazione l'esperienza dell'attuale programmazione con le priorità del prossimo ciclo. Il confronto sul CSR Umbria 2023-2027 consentirà inoltre di approfondire alcune delle principali misure attivate: dal sostegno al ricambio generazionale e all'insediamento dei giovani agricoltori agli interventi per innovazione e sperimentazione, dall'agricoltura di precisione e dall'uso efficiente delle risorse allo sviluppo delle economie rurali attraverso gli strumenti territoriali e i Gal.

Il primo appuntamento a Spoleto

La tappa di Spoleto sarà dedicata alle caratteristiche e alle potenzialità del territorio, a partire dalla valorizzazione dell'olio extravergine, delle produzioni DOP e IGP e delle eccellenze della Valle Spoletana. Al centro del confronto qualità, tracciabilità, promozione, aggregazione dell'offerta, accordi di filiera e progettazione integrata.

Un secondo asse riguarderà il rapporto tra agricoltura e paesaggio rurale e le sinergie tra produzioni agricole, turismo, accoglienza e cammini, per sostenere le piccole imprese e rafforzare la capacità dei territori di costruire un'offerta integrata. Spazio anche alla tutela delle acque, all'adattamento ai cambiamenti climatici e al presidio idrogeologico tra Valle Spoletana e Valnerina. L'incontro sarà quindi un'occasione per raccogliere proposte utili a rafforzare le reti di filiera e l'aggregazione tra imprese, migliorare la tracciabilità delle produzioni e sviluppare nuovi modelli di collaborazione tra agricoltura, ambiente, turismo ed economia locale.

Il programma prevede un intervento sulla nuova Pac 2028-2034 di Graziano Antonielli, Autorità di Gestione e dirigente del Servizio Sviluppo rurale e programmazione attività agricole della Regione Umbria. Seguiranno gli interventi del sindaco di Spoleto Andrea Sisti, di Paolo Morbidoni, presidente della Strada dell'Olio Dop Umbria e della Federazione Nazionale Strade del Vino, Olio e Sapori, e di Candia Marcucci, direttore unico del Consorzio della Bonificazione Umbra. Le conclusioni saranno affidate all'assessora regionale Simona Meloni. L'appuntamento è in programma mercoledì 30 settembre 2026 alle ore 16.30, nella Sala dello Spagna di Palazzo Comunale, Piazza del Comune 1, Spoleto.

Al termine dei lavori è previsto un momento di degustazione dedicato alle eccellenze enogastronomiche del territorio. L'evento è accreditato per il riconoscimento dei crediti formativi professionali per gli iscritti al Collegio dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati dell'Umbria.