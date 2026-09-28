Solidarietà di Anci Umbria a Massimiliano Presciutti: no a intimidazioni e odio

Attualità

(UNWEB) "Esprimo, a nome mio e di Anci Umbria, piena solidarietà e vicinanza a Massimiliano Presciutti, sindaco di Gualdo Tadino e presidente della Provincia di Perugia, per il grave e inaccettabile gesto di cui è stato destinatario.

Scritte offensive e intimidatorie come quella apparsa oggi non possono trovare alcuno spazio nel confronto democratico e nella vita delle nostre comunità. La dialettica, anche aspra, non può mai trasformarsi in odio, insulto o minaccia nei confronti di chi ogni giorno svolge un servizio pubblico con responsabilità e impegno.

A Massimiliano va il nostro sostegno, umano e istituzionale, con l’auspicio che le autorità competenti possano fare piena luce sull’accaduto.

Non saranno gesti di questo genere a fermare l’impegno di chi lavora per le proprie comunità. La risposta migliore resta continuare a servire i cittadini con serietà, determinazione e rispetto delle istituzioni". E' quanto dichiarato da Federico Gori, presidente di Anci Umbria, in merito alle scritte apparse oggi su Massimiliano Presciutti.