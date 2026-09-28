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A Città della Pieve Angela Casaccino spegne cento candeline

Di Redazione Umbria Notizie Web 28 Settembre 2026 – 05:02 1 min di lettura

"Un secolo di vita vissuto con una forza d'animo straordinaria". Gli auguri dell'Amministrazione comunale

(UNWEB) – Città della Pieve,  Città della Pieve festeggia oggi i 100 anni della signora Angela Casaccino.

Un secolo di vita vissuto con una forza d'animo straordinaria. Madre di una grande famiglia di otto persone, la signora Angela ha saputo mandare avanti la casa con coraggio e dedizione encomiabili, affrontando le lunghe assenze del marito, impegnato nella navigazione, e crescendo sua figlia Emanuela e i suoi nipoti Luca ed Elisa, sempre con amore incrollabile.

Una donna che non si è mai fermata, simbolo di una generazione d'altri tempi fatta di resilienza e laboriosità. Tra le pareti della sua casa a più piani, la signora Angela ha percorso quelle scale mille volte al giorno, instancabile, alternando le cure familiari alla sua grande passione: la sartoria. Per lei il lavoro sartoriale non era solo un'arte, ma il passatempo preferito, al punto da preferire la macchina da cucire a qualsiasi passeggiata all'aperto. E a chi le chiede il segreto di tanta longevità e vitalità, risponde la semplicità di una vita genuina, fatta di abitudini sane e di grandi piatti di pasta e insalata.

"Il Sindaco, l'Amministrazione Comunale e l'intera comunità di Città della Pieve – si legge in una nota del Comune - si stringono con affetto immenso attorno alla signora Angela e alla sua famiglia, per celebrare questo secolo di memoria, affetto e instancabile dedizione che oggi rappresenta un patrimonio prezioso per tutti noi".

Nota della Redazione

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