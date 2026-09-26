Ottavo centenario francescano, i nuovi servizi Link di trasporto pubblico in Umbria, partiti il 1° agosto, saranno attivi fino al 31 dicembre 2026. Rafforzati i collegamenti con Assisi, Valnerina, Orvieto e Gubbio.

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Presidente Proietti: "Con questo potenziamento vogliamo garantire a tutti la possibilità di raggiungere con facilità i luoghi simbolo della spiritualità, della cultura e della storia francescana"

(UNWEB) – Perugia, – La Regione Umbria, in collaborazione con Trenitalia e Busitalia, ha presentato questa mattina a Palazzo Donini il potenziamento dei servizi di trasporto pubblico locale, che sono partiti il 1° agosto e saranno attivi fino al 31 dicembre 2026, in occasione dell'ottavo centenario francescano. L'iniziativa è finalizzata a rendere più semplice e accessibile il raggiungimento dei principali luoghi della spiritualità francescana, delle città d'arte e delle destinazioni turistiche umbre, offrendo collegamenti più frequenti e integrati a cittadini, pellegrini e visitatori. Il piano di rafforzamento della mobilità pubblica interessa in particolare Assisi, la Valnerina con Cascia e Norcia, Orvieto e Gubbio, con servizi aggiuntivi, corse più ravvicinate e soluzioni intermodali che integrano treno, autobus urbano ed extraurbano, funicolare e servizi di collegamento territoriale. A presentare i servizi sono stati la presidente della Regione Stefania Proietti, l'assessore ai Trasporti Francesco De Rebotti, Alessio Cinfrignini, direttore operativo Busitalia, e il presidente di Anci Umbria Federico Gori.

"La ricorrenza dell'ottavo centenario francescano – dichiara la presidente della Regione Stefania Proietti – rappresenta un momento di straordinaria importanza per l'Umbria, per le sue comunità e per la sua capacità di accogliere pellegrini e visitatori provenienti dall'Italia e dall'estero e, nell'imminenza delle celebrazioni della prossima settimana, siamo già in overbooking in molte strutture ricettive. Con il potenziamento dei servizi di trasporto pubblico vogliamo garantire a tutti la possibilità di raggiungere con facilità i luoghi simbolo della spiritualità, della cultura e della storia francescana. Si tratta di un investimento che rafforza la mobilità sostenibile, migliora l'accessibilità del territorio e contribuisce a rendere l'Umbria sempre più connessa, ospitale e vicina alle esigenze delle persone".

"Abbiamo voluto puntare sull'intermodalità – ha proseguito la presidente Proietti - per costruire una mobilità più accessibile, sostenibile e funzionale. Sono collegamenti rivolti ai visitatori, ma anche alle comunità locali: ad esempio, la linea tra Gubbio, Fossato di Vico e Valfabbrica garantirà anche il collegamento con l'ospedale di Branca. Il servizio, finanziato con risorse straordinarie destinate al Centenario, sarà attivo per cinque mesi e verrà costantemente monitorato. La sperimentazione ci consentirà di verificare l'efficacia delle linee e di valutare la possibilità di rendere alcuni collegamenti stagionali o strutturali, rafforzando in particolare l'offerta nelle aree interne. Investire nel trasporto pubblico significa connettere meglio le città e i borghi umbri, offrire servizi più vicini ai cittadini e sostenere uno sviluppo turistico più equilibrato sull'intero territorio regionale".

"Abbiamo lavorato – afferma l'assessore regionale ai Trasporti Francesco De Rebotti – per mettere a disposizione soluzioni concrete, affidabili e coordinate, in grado di rispondere sia alle esigenze quotidiane dei cittadini sia all'aumento previsto dei flussi di visitatori durante le iniziative del Centenario. L'incremento delle frequenze, così come il rafforzamento delle direttrici verso le principali destinazioni umbre e la loro integrazione consentiranno di offrire spostamenti più semplici e funzionali".

"Con i nuovi servizi Link, Busitalia rafforza – spiega Alessio Cinfrignini, direttore operativo Busitalia – l'accessibilità ai principali luoghi di interesse religioso e culturale dell'Umbria, attraverso un'offerta di mobilità sempre più integrata tra autobus e treno. Questo progetto è stato reso possibile grazie al sostegno della Regione Umbria, che ha accompagnato e supportato concretamente la costruzione di un sistema di collegamenti rispondente alle esigenze del territorio e ai flussi attesi in occasione delle celebrazioni. I potenziamenti interessano la rete di collegamenti Assisi Link, Orvieto Link, Valnerina Link e Gubbio Link e consentono di migliorare i collegamenti tra le stazioni ferroviarie, i centri storici e le principali destinazioni regionali. Non si tratta soltanto di incrementare il numero delle corse, ma di realizzare, insieme alla Regione e in coordinamento con Trenitalia, una rete capillare, accessibile e sostenibile, capace di semplificare gli spostamenti e di favorire una gestione ordinata e sicura dei flussi. È un impegno rivolto ai pellegrini e ai visitatori, ma anche ai residenti e ai pendolari, che conferma il valore della collaborazione istituzionale e la volontà comune di mettere la mobilità pubblica al servizio del territorio e dell'accoglienza".

"Questo nuovo servizio – ha concluso il presidente di Anci Umbria Federico Gori - rappresenta un passo importante per migliorare l'interconnessione tra i territori umbri, in particolare nelle aree interne. I Comuni sono il primo presidio dell'accoglienza e il confronto con la Regione ha consentito di costruire collegamenti più vicini alle esigenze delle comunità. Auspichiamo che questa sperimentazione possa consolidarsi, offrendo una rete di trasporto sempre più diffusa, utile ai cittadini e capace di valorizzare l'intera Umbria".

Questi nel dettaglio i nuovi collegamenti e le loro modalità:

Assisi: corse ogni 15 minuti tra la stazione e il centro, per agevolare l'arrivo dei visitatori, sono stati incrementati i collegamenti dalla stazione ferroviaria di Assisi–Santa Maria degli Angeli al centro cittadino. Le corse hanno una frequenza di circa 15 minuti, tutti i giorni, compresi festivi e prefestivi, assicurando un collegamento costante tra lo scalo ferroviario, Santa Maria degli Angeli e il centro storico di Assisi. La tariffa urbana è fissata in 1,30 euro per i biglietti acquistati prima della salita a bordo. Per l'acquisto direttamente sul mezzo è previsto un costo di 2,00 euro, secondo le modalità previste dal gestore.

Valnerina: servizi rafforzati per Cascia e Norcia lungo le direttrici Terni–Spoleto–Cascia–Norcia, con possibilità di fermata a Serravalle. L'obiettivo è offrire una rete di mobilità più funzionale sia agli spostamenti dei residenti sia ai flussi di visitatori diretti nei luoghi di culto e nelle aree interne della regione. Le tariffe per i collegamenti extraurbani partiranno da 3,00 euro, in relazione alla tratta percorsa.

Orvieto: collegamento integrato fino al Duomo, con il potenziamento del servizio urbano della linea A e C, con prolungamento delle corse fino alle ore 18.30. Il sistema di collegamento consentirà di raggiungere il Duomo attraverso una soluzione integrata che unisce treno, funicolare e autobus urbano. Anche in questo caso, la tariffa urbana sarà di 1,30 euro se acquistata prima della salita a bordo e di 2,00 euro per il biglietto emesso sul mezzo.

Gubbio: più collegamenti da Perugia, Fossato di Vico e Assisi, con una fermata prevista anche presso l'ospedale di Branca. Attivato anche un nuovo collegamento tra Assisi e Gubbio, pensato per favorire gli spostamenti tra due delle principali destinazioni religiose e turistiche dell'Umbria. Le tariffe per i servizi extraurbani partiranno da 3,60 euro, variando in base alla percorrenza.

I titoli di viaggio potranno essere acquistati attraverso l'App Salgo, nelle biglietterie Busitalia, presso le rivendite autorizzate e attraverso i canali di vendita Trenitalia abilitati.