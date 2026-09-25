Autumn Camp Sisma 2016-2026: al via in Umbria la formazione specialistica su appalti pubblici e ricostruzione

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(UNWEB) – Perugia, - La formazione specialistica in modalità "Camp", promossa dalla Struttura Commissariale con il supporto del Gruppo Assistenza ai Comuni, approda in Umbria con il secondo evento formativo: "Autumn Camp Sisma 2016-2026 – Processi amministrativi e appalti pubblici per la ricostruzione – Edizione speciale '10 anni'".

L'evento si terrà nei giorni 7, 8 e 9 ottobre 2026 a Foligno, presso l'Ufficio Speciale Ricostruzione Umbria – Centro Regionale di Protezione Civile. La tre giorni formativa è interamente dedicata ai profili amministrativi e operativi connessi alla ricostruzione pubblica.

Il programma prevede approfondimenti sull'avanzamento della ricostruzione, sulle verifiche ANAC, sulla conformità urbanistica e sulla gestione delle varianti, sui CAM e sull'economia circolare, sul calcolo del costo della manodopera, sulla contabilità speciale e sulla fase di esecuzione dei lavori, con particolare riferimento a consegna, sospensioni, riprese, SAL e contabilità.

La partecipazione all'Autumn Camp è gratuita e l'iscrizione è obbligatoria entro il 30 settembre 2026, secondo le modalità indicate nella locandina allegata.

Il percorso si concluderà, nella giornata del 9 ottobre 2026, con una prova finale di verifica dell'apprendimento, prevista alle ore 13:00.

L'iniziativa prosegue il programma di formazione itinerante avviato dalla Struttura Commissariale, volto ad assicurare un'omogenea diffusione delle conoscenze, favorire il confronto diretto tra amministrazioni e consolidare un sistema stabile di accompagnamento tecnico-amministrativo agli enti impegnati nei processi di ricostruzione.

A margine dell'iniziativa, la Presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, ha dichiarato: "A dieci anni dalle scosse che hanno segnato il nostro territorio, la ricostruzione non è solo un dovere istituzionale, ma una sfida di rigenerazione e rinascita per l'intera comunità. Ospitare in Umbria questa edizione speciale dell'Autumn Camp rappresenta un passaggio fondamentale: investire sulle competenze e sulla formazione dei nostri tecnici e amministratori significa garantire procedure più snelle, trasparenti ed efficaci. Ringrazio la Struttura Commissariale per questo affiancamento costante, che rafforza la rete tra enti locali e accelera il percorso verso la piena restituzione del patrimonio pubblico e sociale alle nostre comunità".