L'Umbria sostiene il sogno di Lorenzo Giustini: il giovane regista e designer ha incontrato a Palazzo Cesaroni la presidente della Regione Stefania Proietti

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(UNWEB) – Perugia, Un sogno chiamato cinema, da inseguire con talento, creatività e la forza straordinaria di chi non si arrende mai. La presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, ha incontrato ieri a Palazzo Cesaroni, a margine dei lavori del Consiglio regionale, Lorenzo Giustini, il designer e aspirante regista di 19 anni di San Giustino che ha conquistato tutti con il suo progetto di autofinanziamento cinematografico attraverso la creazione e vendita di t-shirt originali.

All'incontro Lorenzo si è presentato indossando una delle sue ormai iconiche magliette colorate, con cui disegna e dà vita al suo universo di fantasia – a partire da Benny, il personaggio guida dei suoi film e videogiochi. Un progetto nato tra i banchi di scuola per fare un regalo ai compagni di classe nel giorno della maturità e trasformato in breve tempo in una vera e propria campagna di solidarietà e di raccolta fondi per produrre il suo primo film.

La presidente Proietti ha voluto indossare la t-shirt simbolo dell'iniziativa per testimoniare la vicinanza delle istituzioni regionali al cammino del giovane artista, affetto da disturbo dello spettro autistico (ASD).

"La storia di Lorenzo è una lezione di vita per tutti noi e un orgoglio grandissimo per l'Umbria – ha dichiarato la presidente Stefania Proietti. Entrando nell'Aula dell'Assemblea legislativa con la maglietta che mi era stata appena regalata da Lorenzo ho voluto portare, in uno dei luoghi simbolo della rappresentanza democratica della Regione, la determinazione di un giovane che vuole raggiungere la sua ambizione superando ogni barriera. Lorenzo è l'espressione di un impegno, portato avanti con il supporto straordinario dei suoi genitori Anna Maria e Luca, per costruire la vita che desidera, coltivando i suoi talenti e le sue passioni".

Lorenzo era accompagnato, insieme ai familiari, dal sindaco di San Giustino Stefano Veschi, dal vicesindaco Sara Marzà e dall' Assessore Enzo Franchi e dall' Assessore alle Politiche sociali del comune di Città di Castello Benedetta Calagreti.

Il progetto di Lorenzo nasce da un'altra sua invenzione, il videogioco Benny Playland, popolato dal protagonista Benny e da tanti altri amici colorati nati dalla sua fantasia. I medesimi personaggi sono poi finiti sulle magliette che Lorenzo ha regalato ai compagni di classe per il giorno dell'esame di Stato e che ora, grazie al sito 'Loryverse', sono messe in vendita per raccogliere i fondi necessari a produrre il suo primo film, ispirandosi al suo idolo Steven Spielberg.

"Il suo percorso – ha evidenziato la presidente – ci ricorda quanto sia importante creare le condizioni perché ogni ragazza e ogni ragazzo possa esprimere pienamente ciò che è e ciò che vuole diventare. Per questo, come Regione Umbria abbiamo preso in carico con serietà e impegno le situazioni di gravi disabilità stanziando ben 10 milioni di euro per il triennio 2026-2028. Per noi la cura e l'attenzione ai più fragili è la parola d'ordine, la bussola che guida la nostra azione amministrativa, il Piano di azione regionale 'Umbria per tutti' e il Progetto di vita individuale".

A sostenere la sfida di Lorenzo vi è una grande mobilitazione territoriale che vede uniti i comuni di San Giustino e Città di Castello – con i rispettivi sindaci Stefano Veschi e Luca Secondi – le strutture educative e riabilitative come il Convitto Regina Elena con il formatore Michele Foni, fino a personalità dello spettacolo come Elio, che nei giorni scorsi ha indossato la t-shirt in occasione del Festival delle Nazioni.

"A Lorenzo auguro di continuare a disegnare, inventare, creare e soprattutto di non smettere mai di credere nel suo sogno. Sulla sua maglietta ho voluto appuntare la spilla della Regione Umbria, perché per noi è uno dei nostri "alfieri". Sono certa che un giorno saremo tutti insieme in una sala cinematografica a guardare il suo primo film", ha concluso la presidente Proietti.