Terminal di Piazza Partigiani, la convenzione tra Regione e Comune prevede 4 milioni per la sua riqualificazione.

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Presidente Proietti e assessore De Rebotti: "Rinnoviamo una porta d'ingresso dell'Umbria, rendendola più sicura e accogliente". Sindaca Ferdinandi: "Primo passo della rigenerazione urbana di un importante quadrante della città"

(UNWEB) – Perugia, – Il terminal di Piazza Partigiani a Perugia sarà riqualificato, secondo le tempistiche certe necessitate dall'utilizzo del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2021-2027, grazie alla rimodulazione nel suo utilizzo voluto dalla Regione Umbria.

Il progetto "Riqualificazione terminal nodo di interscambio di Piazza Partigiani – Perugia" vale complessivamente 4 milioni di euro, con 3 milioni che arrivano dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2021-2027, nell'ambito dell'Accordo per la Coesione firmato il 9 marzo 2024 tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Umbria, mentre 1 milione sarà a carico del Comune di Perugia come cofinanziamento.

Alla presentazione di stamani nella sede regionale di Piazza Partigiani, che sarà a sua volta riqualificata, sono intervenuti la presidente della Regione Stefania Proietti, la sindaca di Perugia Vittoria Ferdinandi, l'assessore regionale alle Infrastrutture e ai Trasporti Francesco De Rebotti, gli assessori comunali ai Lavori pubblici, Francesco Zuccherini, e quello alla Mobilità, Pierluigi Vossi, insieme ai tecnici della Regione e del Comune di Perugia.

"Con questa convenzione – ha dichiarato la presidente della Regione - compiamo un passo decisivo per rigenerare uno dei luoghi più importanti della mobilità umbra. Piazza Partigiani è una porta d'ingresso, un importante biglietto da visita, della nostra regione e della città di Perugia, da cui passano ogni giorno migliaia di persone tra pendolari, studenti e lavoratori, e qui arrivano anche molti visitatori che scelgono l'autobus per raggiungere Perugia e nostri borghi. Un terminal di questo tipo deve essere sicuro, funzionale e accogliente. Questa scelta è il risultato di un lavoro portato avanti con determinazione durante la riprogrammazione dell'Accordo per la coesione, grazie alla quale abbiamo ottenuto 3 milioni per Perugia, e di una collaborazione efficace con il Comune, che contribuisce con un milione di euro".

"Interverremo sul miglioramento della sicurezza strutturale – prosegue l'assessore De Rebotti – con il rifacimento dei solai e la protezione di colonne e travi e, allo stesso tempo, sulla riqualificazione dell'autostazione e degli spazi circostanti. Ora bisogna rispettare i tempi, poiché le regole del Fondo Sviluppo e Coesione sono rigorose e prevedono un monitoraggio costante della spesa. Per questo la convenzione fissa impegni chiari e verificabili. La Regione accompagnerà il Comune in ogni fase, perché quest'opera venga completata nei tempi previsti e i cittadini possano vederne presto i benefici. Rafforzare il trasporto pubblico e i nodi di interscambio significa offrire un'alternativa concreta all'auto privata e rendere l'Umbria più accessibile. Questo intervento è al contempo un primo passo anche per il bando sul Trasporto Pubblico Locale, rendendo più appetibile partecipare alla gara per le imprese che sanno che questo importante terminal sarà rinnovato".

Per il Comune di Perugia, inoltre, il terminal fa parte di un progetto più ampio di rinnovamento di Piazza Partigiani, poiché rappresenta la porta d'ingresso alla città e al suo centro storico. "Oggi abbiamo messo a terra – ha dichiarato la sindaca Ferdinandi – un tassello importante grazie alla collaborazione con la Regione Umbria. Oltre al terminal di Piazza Partigiani, stiamo parlando di una riqualificazione complessiva di un fondamentale quadrante della nostra città, che tiene insieme interventi pubblici e privati. Stiamo già programmando la sistemazione e la riqualificazione dell'area antistante all'ingresso dello Stadio Santa Giuliana e Piazza Partigiani ritroverà in tempi definiti anche il teatro Lilli e i locali delle Poste. Poi interverremo anche sulla Rocca Paolina, un luogo che rappresenta l'identità di Perugia. Entro dodici mesi, ma speriamo anche prima, la progettazione di Piazza Partigiani sarà pronta e partiremo con i lavori".

Per quanto riguarda i lavori previsti, la prima parte riguarderà l'intervento strutturale:

· il recupero e la protezione degli elementi strutturali nella parte oggi chiusa alla circolazione, nonché il rifacimento della pavimentazione dell'intero piazzale;

· l'adeguamento degli impianti e delle reti sotterranee;

· la riorganizzazione del sistema di raccolta e di scarico delle acque piovane, per rendere l'intervento più affidabile e duraturo

La seconda fase vedrà coinvolta l'autostazione, con il progetto che prevede:

· il rifacimento delle pavimentazioni;

· la riqualificazione degli spazi aperti, per rendere il terminal più funzionale, ordinato e accogliente per chi usa il trasporto pubblico

La convenzione disciplina in dettaglio obblighi, modalità di erogazione e tempistiche per l'attuazione dell'intervento, garantendo trasparenza e monitoraggio costante dello stato di avanzamento dei lavori. Il Comune di Perugia, in qualità di soggetto attuatore, si impegna a rispettare il cronoprogramma delle attività e a fornire aggiornamenti periodici, in linea con le procedure previste dal Sistema di gestione e controllo dell'accordo per la coesione. Durante la progettazione si valuterà anche la possibilità di migliorare le dotazioni tecnologiche del terminal e di inserire aree verdi, per rendere lo spazio più piacevole. I lavori saranno organizzati per fasi, in modo da limitare il più possibile i disagi e permettere al terminal di restare in funzione per autobus e passeggeri durante il cantiere.