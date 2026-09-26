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Ha preso il via lo Sport Village Gherlinda, grande festa a Corciano

Di Redazione Umbria Notizie Web 26 Settembre 2026 – 07:37 2 min di lettura

Presenti 32 federazioni sportive e circa 50 associazioni, tanti gli sport che si possono praticare

L’evento al centro di intrattenimento di Ellera fino a domenica 27 settembre

(UNWEB) – Corciano, – Ha preso il via, in un clima di festa e condivisione, lo Sport Village Gherlinda, trasformando per due giornate, fino a domenica 27 settembre, il centro di intrattenimento di Ellera di Corciano in un grande villaggio dello sport con 32 federazioni e circa 50 associazioni sportive presenti.

La manifestazione, nata oltre dieci anni fa dalla collaborazione tra il Gherlinda e il Coni Umbria, con l’obiettivo di promuovere lo sport, soprattutto tra i giovani, come veicolo di valori sani, inclusione e benessere, cresce anno dopo anno, confermandosi come importante occasione di incontro e partecipazione. Al taglio del nastro, sabato 26 settembre, hanno partecipato tra gli altri Simone Mainiero ed Eugenio Miccio del centro Gherlinda, Carlo Moscatelli e Roberto Sparnaccini, rispettivamente presidente del Coni Umbria e delegato per la provincia di Perugia, Francesco Cocilovo, assessore allo sport del Comune di Corciano, Lorenzo Bertinelli, coordinatore regionale educazione fisica e sport dell’Ufficio scolastico regionale dell’Umbria, e Luigi Repace, presidente Fgci Umbria. Presenti inoltre rappresentanti dell’associazione ‘Gli amici di Cate’, a cui quest’anno si rivolge l’attenzione e la solidarietà della manifestazione, realtà nata per sostenere la famiglia Caterina, una ragazza di 15 anni affetta da Sma di tipo 1, presente anche lei all’inaugurazione.

Nei tanti campi pratica allestiti nella galleria commerciale del centro, Sport village Gherlinda dà a tutti la possibilità di conoscere e sperimentare gratuitamente numerose discipline sportive, guidati da tecnici qualificati di federazioni sportive nazionali ed enti di promozione sportiva. Tra i momenti più significativi della manifestazione, c’è la Mini olimpiade, un percorso ludico-sportivo che consente ai giovani partecipanti di cimentarsi in diverse attività: ogni prova completata dà diritto a un timbro sulla propria card e, al raggiungimento di 10, viene consegnato un premio offerto dal centro intrattenimento Gherlinda.

Importante la sempre maggiore attenzione della manifestazione al mondo della scuola. Nell’ambito dello Sport village, infatti, viene presentato nelle due giornate lo School village Gherlinda 2026, evento pensato per avvicinare il mondo della scuola e quello dello sport, che ospita anche il concorso grafico ‘Lo sport unisce’ rivolto agli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado di Corciano, San Mariano, Olmo e Ferro di Cavallo. I ragazzi dovranno realizzare un disegno dedicato ai valori dello sport. Fino alla premiazione dei vincitori, che sarà nel mese di novembre, gli elaborati saranno valorizzati attraverso diversi canali, compresa l’esposizione nella galleria del Gherlinda. Alle scuole partecipanti verranno assegnati voucher per l’acquisto di materiale sportivo.

Anche quest’anno allo Sport Village Gherlinda è presente Max Radio Energy che vivacizza la manifestazione con collegamenti in diretta, interviste e approfondimenti, compresi momenti dedicati a far conoscere l’associazione Amici di Cate.

Nota della Redazione

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